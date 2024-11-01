«Только по Минску около 1000 желающих». Рассказываем, как проходит донорская акция «Белая Русь» – родная кровь»

В студии Александра Баламатюк, врач-терапевт отделения заготовки крови в выездных условиях РНПЦ трансфузиологии и медицинских технологий, и Наталья Воронова, председатель Минской городской организации «Белая Русь».

Один из самых доступных способов внести вклад в здоровье нации – это донорство. Людей, которые готовы поделиться частью себя ради другого человека, становится все больше. Таких энтузиастов объединила акция «Белая Русь» – родная кровь», которая стартовала по всей стране. Поговорили об этом с гостями программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Александра Баламатюк, врач-терапевт отделения заготовки крови в выездных условиях РНПЦ трансфузиологии и медицинских технологий: Заменителей крови на данный момент не существует. Если бы мы могли синтезировать вещества в лаборатории и не использовать донорскую кровь… Но сейчас единственным источником такого ценного ресурса, как кровь, является только донор. Мы всегда нуждаемся в новых донорах, освещении темы донорства. Поэтому такая акция, как «Белая Русь» – родная кровь», для нас очень ценна.

Наталья Воронова, председатель Минской городской организации «Белая Русь»:

За два дня около 120 человек изъявили желание сдать кровь. Акция стартовала 24 октября. Она будет проходить в течение всего месяца, до 22 ноября. Только по Минску около 1 000 желающих.

Представители РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий спрашивают, будет это возмездная сдача крови или безвозмездная. И здесь уже каждый принимает решение, безусловно, самостоятельно.