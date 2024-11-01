«Об этом важно говорить». Конференция по евразийской безопасности продолжается в Минске

Откровенная и инклюзивная дискуссия в условиях кризиса существующего миропорядка. В Минске продолжается конференция по евразийской безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Откровенная и инклюзивная дискуссия в условиях кризиса существующего миропорядка. В Минске продолжается конференция по евразийской безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во время рабочих сессий широко обсуждаются тезисы, озвученные 31 октября главой нашего государства. Александр Лукашенко убедительными примерами и железными фактами показал истинное лицо Запада и озвучил первостепенные меры по деэскалации напряженности в мире.
Лукашенко предложил вывести американское ядерное оружие с территории стран Евразии.
Сейчас как никогда важно консолидировать политические, экономические и иные процессы на пространстве Большой Евразии в интересах государств и народов. Сегодня одна из обсуждаемых тем – экономика, вернее, угрозы, которые несет для нее политика ограничений. При этом инициатор санкций, Америка, оказывается вне удара. От них в первую очередь страдает Европа.
Ги Меттан, депутат Большого совета Женевы (Швейцария):
Вопросы безопасности напрямую влияют на экономику стран, например, санкции. Страдает страна, которая является их объектом, как и страна, которая их не накладывает. Это также касается и европейских стран. Например, в Германии из-за санкций сейчас экономика находится в состоянии упадка.
В ходе дискуссии спикеры анализируют геополитическую ситуацию не только на нашем континенте. Немало внимания уделяется США. Именно Америка вовлечена во многие вооруженные конфликты, и следует искать пути их решения мирным способом.
Уильям Джонс, бывший руководитель вашингтонского бюро (США):
Надо понимать, есть и другие пути в развитии ситуации. Это то, о чем и говорят в Минске, – как выйти из той мировой ситуации, как найти выход из сложившего положения. Я надеюсь привезти из Минска в США какие-то ответы. Потому что много американцев волнует этот вопрос. Очень важно видеть, что есть другой способ. Нужно идти путем гармоничных международных отношений, избегая каких-то конфликтов и столкновений. Поэтому об этом важно говорить и важно собираться на подобного рода мероприятиях.
Также участники конференции продолжают работу над хартией многообразия и многополярности в XXI веке. Она призвана способствовать формированию консенсуса в сфере безопасности в мире.