«Об этом важно говорить». Конференция по евразийской безопасности продолжается в Минске

Откровенная и инклюзивная дискуссия в условиях кризиса существующего миропорядка. В Минске продолжается конференция по евразийской безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время рабочих сессий широко обсуждаются тезисы, озвученные 31 октября главой нашего государства. Александр Лукашенко убедительными примерами и железными фактами показал истинное лицо Запада и озвучил первостепенные меры по деэскалации напряженности в мире. Лукашенко предложил вывести американское ядерное оружие с территории стран Евразии. Сейчас как никогда важно консолидировать политические, экономические и иные процессы на пространстве Большой Евразии в интересах государств и народов. Сегодня одна из обсуждаемых тем – экономика, вернее, угрозы, которые несет для нее политика ограничений. При этом инициатор санкций, Америка, оказывается вне удара. От них в первую очередь страдает Европа.

Ги Меттан, депутат Большого совета Женевы (Швейцария):

Вопросы безопасности напрямую влияют на экономику стран, например, санкции. Страдает страна, которая является их объектом, как и страна, которая их не накладывает. Это также касается и европейских стран. Например, в Германии из-за санкций сейчас экономика находится в состоянии упадка. В ходе дискуссии спикеры анализируют геополитическую ситуацию не только на нашем континенте. Немало внимания уделяется США. Именно Америка вовлечена во многие вооруженные конфликты, и следует искать пути их решения мирным способом.