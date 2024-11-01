Швед: деятельность Интерпола во многом политизирована

Обеспечение принципа неотвратимости наказания – это самая эффективная мера профилактики преступности. На это обратили внимание участники заседания объединенной коллегии генеральных прокуратур Беларуси и России, которое проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания вопросы практики прокурорского надзора за исполнением законодательства при объявлении и розыске лиц, совершивших преступления. Для нашей страны взаимодействие с правоохранителями по данным вопросам остается актуальным. Ежегодно на территории России устанавливают более тысячи преступников, которых разыскивают органы внутренних дел Беларуси. Однако есть и ряд проблемных вопросов. Один из них связан с работой Интерпола.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Сегодня деятельность этой международной структуры, которая призвана помогать правоохранительным органам в борьбе с преступностью, во многом политизирована. Мы это видим, понимаем, и сегодня в том числе будут вырабатываться совместные меры, чтобы преодолеть те негативные последствия, которые сложились в деятельности этой структуры.

Генеральный прокурор Беларуси выразил уверенность, что решения, которые сегодня будут приняты в Минске, поспособствуют повышению эффективности работы по розыску обвиняемых и осужденных, которые скрылись от уголовного преследования.