Только объединившись, можно достичь серьезных результатов. Известные лица «Белой Руси» – о работе крупнейшей белорусской организации

Новости Беларуси. Традиционно широко в нынешней избирательной кампании представлено одно из самых массовых общественных объединений – «Белая Русь», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сегодня оно объединяет около 180 тысяч человек во всех уголках страны. Их повседневная рутина – это вовсе не политика, а чаще всего помощь тем, кто в этом нуждается. Неравнодушные волонтеры, благотворительность и, конечно, фирменный проект «Белой Руси» – общественные приемные, куда со своими проблемами обратились тысячи белорусов. На неделе Минск принимал съезд этого общественного объединения. Говорили о том, что сделано и, конечно, о том, что еще предстоит сделать.

Андрей Есьман, главврач УЗ «8-я городская клиническая стоматологическая поликлиника» Минска:

Цифровой рентгеновский аппарат с функцией 3D позволяет выполнять не плоскостные снимки, а трехмерные модели.

Сюда можно устраивать стоматологические туры. Но за голливудской улыбкой государственной поликлиники скрывается белорусское трудолюбие. Зубная поликлиника по советским шаблонам преобразилась в стоматологическую клинику XXI века за 21 месяц. По зубам такое оказалось благодаря командной работе. Половина персонала 8-й стоматологической поликлиники столицы – члены общественной организации «Белая Русь».

Андрей Есьман:

Только объединившись, поставив перед собой какую-то общую цель, сильную идею, можно достичь серьезных результатов, можно стать достойным примером и сделать нашу страну образцовой, привлекательной страной. Во время реконструкции лечить зубы приходилось под звуки строительных перфораторов. А сейчас условия для пациентов и врачей можно сравнить с приятной мелодией.

На мажорных нотах прошел и третий съезд «Белой Руси». Результаты есть. В самом масштабном общественном объединении страны – 170 тысяч белорусов. А как сейчас модно говорить среди кейсов компетентности, многие инициативы гражданского общества в системе госуправления внедрены именно благодаря «Белой Руси».

Марианна Щеткина, член Республиканского общественного объединения «Белая Русь», заместитель председателя Совета Республики:

Общественные приемные, которые ввела в практику работы «Белая Русь» – мы учились у них этому – это такая площадка, которая заявляла и заявляет о потребностях людей. Те острые вопросы, которые звучат при приеме граждан, они всегда доходят до руководства и всегда передаются для решения и в правительство, и в парламент, если есть предложения, и всегда озвучиваются при обсуждении.

Для белорусов открыты двери 156 общественных приемных – организации. А только в ушедшем году сюда обратились почти 3 тысячи граждан. Лишь по этому показателю можно судить, что доверие людей к «Белой Руси» за 10 лет выросло в 15 раз! Александр Радьков сначала создал организацию патриотов, а затем и превратил ее в главный медиатор между народом и властью. За этими схемами достижений – судьбы людей.

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Любовь взаимна. Она не бывает односторонней, в том числе и к нашей дорогой Беларуси. Были этапы жизни, когда Беларусь мне активно помогала в становлении меня, как депутата Минского городского совета. И она очень активно участвовала в моей судьбе, в становлении, как депутата Палаты представителей. «Белая Русь» – в политике, и политики «Белой Руси», но сама организация – вне партийной трансформации.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Партией, возможно, эта общественная организация, возможно, какая-то другая станет тогда, когда это будет нужно людям, членам этой организации, когда будет посыл, когда будет необходимость в этом, и она назреет, тогда, возможно, будет создание этой партии. Плод общественной консолидации не созрел до единой партии власти. Да и зачем устанавливать себе рамки партийного дресс-кода? У объединения сейчас больше возможностей. Итак, две третьих депутатских мандатов в руках тех, у кого членские билеты «Белой Руси». А сама организация объединяет разные партии. Цель-то у патриотов одна – работать для людей и страны.

Роман Мельник, председатель Кобринской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Наш лозунг і брэнд на Кобрыншчыне – «Белая Русь» даступна для кожнага чалавека, любога жадаючага. Самае галоўнае – каб ён меў вялікае жаданне, меў патрэбу рабіць дабро, рабіць добрыя справы на гэтай зямлі. І мы з задавальненнем яго далучаем да нас. Роман Мельник – один из самых молодых руководителей районной организации «Белой Руси», которая, становится площадкой для дел молодежи и школой лидеров. Наталья Кочанова:

Есть еще перспективы и задачи, которые необходимо решать. Представители говорили о том, что надо более тесно работать и сотрудничать с молодежными организациями, с молодежными структурами. О том, что члены организации «Белая Русь» – это хороший резерв кадров, которые могут в перспективе проявить себя.

Кристина Садовская, председатель первичной организации «Миснкхлебпром» Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Нас видят, видят нашу работу и тем самым к нам присматриваются. Действительно, когда даются какие-то характеристики человеку, естественно, видна его работа.

Еще один конек организации – наставничество. Виктор Барташ – учитель в спорте и жизни для сотен тренеров по единоборствам, бойцов спецподразделений. Но главная цель – победить лень и равнодушие. Поэтому под эгидой «Белой Руси» «первичка» Университета физической культуры не раз уже устраивает благотворительные турниры. В рождественские дни 2018 года под свои знамена собрали деток, чьи физические возможности ограничены.

Виктор Барташ, председатель первичной организации БГУФК Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Огромное количество студентов-волонтеров приняли в этом участие, видели эту человеческую проблему, оценили ее. Я думаю, что для будущих педагогов, специалистов в нашей сфере именно это очень важно. «Белая Русь» – это всегда некий хороший, добрый идеологический фон. Эта некая идея, которая должна, в моем понимании, стать национальной идеей.

Активнее вести себя должны и собираются не только спортсмены «Белой Руси». Дойти до людей и в самые отдаленные точки страны. «Белая Русь» должна остаться ядром здоровых и конструктивных сил нашего государства – таков посыл Президента, и стать платформой инноваций – таковы решения форума. Общественный контроль, экспертиза новых законопроектов и ключевых реформ, активная позиция на международной арене. Апробация новых методик управления и технологий государственного менеджмента. Больше креатива и творчества ждут от нового лидера организации, которому эти понятия хорошо знакомы.

Геннадий Давыдько, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Экспресс – мощный сильный бронепоезд под названием «Белая Русь» – находится в хорошей смазке, с хорошей командой и несет добрые идеи, сражается.