Работают не покладая лап: как воспитать собаку не только другом, но и спасателем? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. На неделе белорусские спасатели отметили профессиональный праздник. С приходом первых серьезных морозов в 2018 году, для этих людей в погонах, конечно, горячая пора, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Виталий Орлов, спасатель-кинолог Республиканского отряда специального назначения МЧС Республики Беларусь:

Срок службы служебной собаки – 8 лет. Потом определяется, сможет ли по физическим качествам собака работать в дальнейшем. Если всё хорошо со здоровьем, с физикой – с ней продлевается контракт. Если нет, она уходит на заслуженный отдых.

Рыжей с карими глазами и подтянутой фигурой по кличке Габби, пожалуй, на пенсию еще совсем рано. Для нее карьера куда важнее тихой семейной жизни.

Ведь она собака-спасатель. За четвероногой вприпрыжку поспевает тоже боец. Лабрадор Оскар. Для своих – он просто Ося.

Виталий Орлов:

Какая-нибудь флегматичная, не двигается, не ходит, не заинтересованная – таких собак, конечно, мы стараемся не брать. И не продолжать вкладывать в неё силы, потому что всё-таки это будет бесполезно.

Рядом с преданной собакой – спасатель-кинолог Виталий Орлов. Напарники по службе уже седьмой год. Понимают друг друга, что называется, с полуслова и даже просто кивка.

Он учит ее всем навыкам, она же – все старательно выполняет. Задача Габби в экстренных случаях – помочь найти и спасти человека.

Виталий Орлов:

В Беларуси звание собакам не присваивают. Но в своих рядах мы определяем, кто из них старший, кто опытнее. Занимают свою иерархию. Она по должности, скажем так, сержант пусть будет. Наработала по выслуге лет на сержанта. Скоро старшего сержанта в своих кругах дадим. Вот Оскар – тоже опытный пацан.

Сертификация на профпригодность у мохнатых бойцов каждый год. Правила и требования по строгости сродни спецкомиссии у летчиков.

Всего на службе в кинологическом отряде МЧС – 6 собак. Все они работают не покладая лап. И при этом неважно, что на пути – лед, вода или завалы. Они отличные пловцы и прекрасные нюхачи.

Игорь Апанович, начальник кинологической службы Республиканского отряда специального назначения МЧС Республики Беларусь:

Всё зависит от чрезвычайной ситуации, какой завал. Минимум выезжает два кинологических расчёта. Первый кинологический расчёт работает около получаса. Затем даём собаке отдохнуть. Как отработал первый, работает второй. Всего расчёт может работать около 3-4 часов.

Виктория Ходосок, СТВ:

А это один из рабочих дней собак-спасателей. По легенде в лесу находится пострадавший со сломанными конечностями. На борт вертолета поднимаются спасатели, кинолог и, конечно же, собака, которая быстрее всех сможет найти человека.

Тадеуш Курсевич, начальник авиации МЧС Республики Беларусь:

Это очень опасная и ответственная работа. Специалисты высокого класса. Такими тренировками и достигается профессионализм. Проходят специальную профподготовку, чтобы участвовать в таких тренировках. Собака сейчас используется в целях тренировки. Также собаки использовались у нас на поисках мальчика в Беловежской пуще.

Это всего лишь кадры тренировки. Но в реальности все выглядит примерно так же.

Лабрадор Габби на тридцатиметровой высоте ведет себя абсолютно спокойно. Почти как профессиональный альпинист. А как иначе? У нее уже две сотни спусков за карьеру.

Артём Маслов, начальник дежурной смены Центра оперативного управления Республиканского отряда специального назначения МЧС Республики Беларусь:

Необходимо было эвакуировать пострадавшего. При этом надо было найти его. Поэтому использовалась поисковая собака. Всё зависит от ситуации. Если необходим поиск, то собака привлекается. Если нет возможности добраться наземным способом, используется вертолёт. Собака может за более короткий срок обследовать большую площадь. При этом необходимо всё равно присутствие кинолога.