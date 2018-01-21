«Хоть я и не погиб – война будто выжгла всё изнутри». Исповеди трёх сирийских школьников, приехавших в Беларусь на отдых

Новости Беларуси. 170 сирийских детей в эти дни отдыхают в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И хотя их страна, в отличие от нашей, имеет выход к морю, именно в Минске они впервые в жизни увидели дельфинов, впервые сыграли в самые настоящие снежки – для них это, конечно, экзотика. Но главное, белорусские каникулы – это возможность если не забыть, то хотя бы отвлечься от событий на родине. Многим ребятам довелось расти под грохот взрывов, канонаду и понимание, что родные люди погибли на войне. И пусть сегодня города восстанавливают, заводы запускают заново, но можно ли отстроить душевные руины?

Абдальрахман Слемано, школьник (Сирия):

Вначале, когда я слышал выстрелы, взрывы, очень пугался, но потом, когда немного вырос, я понял: это наша жизнь. В жизни, о которой он рассказывает, нет привычного для многих сверстников Абдальрахмана. Игры в войну закончились. И сегодня школьник благодарит судьбу вовсе не за новый мобильный телефон. Абдальрахман Слемано:

Я благодарен, что со мной всё хорошо, но многие мои друзья потеряли родителей, братьев, сестер… Но это реалии войны, и с этим ничего нельзя поделать.

Назло страшнейшим урокам истории, парень решил: образование будет его прицельным оружием в будущем. И практически сутками не отходил от учебников и конспектов. Правда, прогулки с друзьями стали очень редки не только по причине корпения над книгами. Абдальрахман Слемано:

Элементарные вещи, как, к примеру, выйти на улицу вечером, становятся очень опасными. Ты не доверяешь никому во время войны, боишься даже машины, которая проезжает поблизости. Мир очень важен, но люди не понимают этого, пока не лишатся благополучия и спокойствия. Во время белорусских каникул Абдальрахман не то чтобы видел впервые – вспоминал, как оно когда-то было – пойти на представление.

Или посмотреть на древности, которых так много было в его родной стране. Чего стоит только разрушенная Пальмира?

Но, заново знакомясь с забытым, Абдальрахман думал и о тех, чей лучший период уже смыт течением времени. Абдальрахман Слемано:

Только сейчас я осознал: как хорошо, что, когда я был совсем маленьким, война еще не началась. У меня, по крайней мере, было нормальное детство. А ведь сирийские дети, которые сейчас растут в лагерях беженцев, какое они получат образование? И что с ними будет в будущем? Вот это страшно.

Мухаммад Джамаль Жнид, школьник (Сирия):

Помню обстрелы по домам, как дрожал каждый дом – всё в деталях. А еще помню, как летели самолеты, они нам казались крошечными, даже хотелось с ними поиграть. Но потом мы увидели, что эти самолеты – с бомбами… Детство Мухаммада прошло... Уже прошло. Мухаммад Джамаль Жнид:

Своими глазами видел, как террористы отрезали людям головы. Это было очень жестоко, и такого я никогда в жизни не забуду!

Мухаммад живет с родителями в Дамаске. Его тетю и дядю убили при очередном обстреле. И это обстоятельство, пожалуй, очень важно, чтобы понять, почему такое говорит по сути-то ребенок. Мухаммад Джамаль Жнид:

Знаете, я уже привык к войне и, если понадобится, готов даже взять в руки оружие, чтобы защищать себя и родных. Что угодно – лишь бы моя семья осталась в живых! А у этого школьника погибли два брата. И эта страшная трагедия стала разрывной пулей для мечты Худа – стать профессиональным музыкантом. Он долго учился игре на национальном инструменте най. Но теперь даже не подходит к нотам, если в них – не драматичные произведения.

Худ Асаад, школьник (Сирия):

У меня руки не могут играть ничего, кроме грустной музыки. Как для музыканта, это, конечно, беда. Но я не знаю, смогу ли вернуться к другим произведениям. Хоть я и не погиб – война будто выжгла всё изнутри…

Его город был разрушен, но парень верит, что и на руинах, в том числе и его поколение, напишет новую музыку. Точнее, музыку новой жизни. Которую должен услышать весь…мир. Худ Асаад:

До войны я свободно мог приезжать к преподавателю в другой город. Сейчас это не то, что опасно – это невозможно! Хотя, такая простая вещь! Конечно, я по-другому стал ценить мир. Ведь у меня перед глазами до сих пор, еще с детства, совсем другая Сирия – и мир ее уже забыл – красивая страна! Без руин и войны!