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Настоящая вера или попытка в один миг избавиться от грехов: с каким настроением тысячи белорусов окунулись в ледяные купели?

21 января 2018 16:39
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Новости Беларуси. На неделе сотни моржей со всего мира устроили невероятно эффектный заплыв в самом сердце Минска. Прямо на Свислочи развернулся этап Кубка мира по зимнему плаванию. Здесь же его участники смогли попариться в баньке. Считается, что такие температурные контрасты полезны дня организма, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Настоящая вера или попытка в один миг избавиться от грехов: с каким настроением тысячи белорусов окунулись в ледяные купели?-1

Правда, исключительно по всем правилам. А если к этому добавить еще и истинную веру, Крещенские купания врачуют душу.

Настоящая вера или попытка в один миг избавиться от грехов: с каким настроением тысячи белорусов окунулись в ледяные купели?-3

На неделе тысячи белорусов окунулись в ледяные купели. Правда, праздник этот по традиции повод для разных народных забав.

Настоящая вера или попытка в один миг избавиться от грехов: с каким настроением тысячи белорусов окунулись в ледяные купели?-5

Между ними тает лед. Для братства моржей из Несвижа уйти под лед в Крещение дело святое. Посему горячие парни к процессии подходят с холодной головой. Каркас купели затопили еще загодя.

Настоящая вера или попытка в один миг избавиться от грехов: с каким настроением тысячи белорусов окунулись в ледяные купели?-7

Пляж в Радзивиловском парке. Что называется, зимний плавательный сезон в историческом антураже. В Крещенский сочельник сумраки съедают день, а значит наступает время совершать главный водный ритуал.

Настоящая вера или попытка в один миг избавиться от грехов: с каким настроением тысячи белорусов окунулись в ледяные купели?-9

Многодетная семья Евтух в этот праздник не сидит на берегу уже как 8 лет. Игорь – один из первых, кто начал прививать в народе традицию окунаться в прорубь. Вот и в этот вечер их семейная пятерка в сборе.

Настоящая вера или попытка в один миг избавиться от грехов: с каким настроением тысячи белорусов окунулись в ледяные купели?-11

Даниил Евтух:
В 2017 году у меня было первое окунание, в 2018 – будет второе. Я хорошо закалялся, был здоровым весь год.

Настоящая вера или попытка в один миг избавиться от грехов: с каким настроением тысячи белорусов окунулись в ледяные купели?-13

Из храма праздничная литургия переносится под открытое небо. Кромешную темноту парка пробивает прожектор спасателей.

Настоящая вера или попытка в один миг избавиться от грехов: с каким настроением тысячи белорусов окунулись в ледяные купели?-15

Толпа выходит из берегов, 12-сантиметровый лед то и дело похрустывает, потому за собранием наблюдают и дежурные ОСВОДа, и медики.

Настоящая вера или попытка в один миг избавиться от грехов: с каким настроением тысячи белорусов окунулись в ледяные купели?-17

Протоиерей Евгений Лабынько, настоятель храма Святого великомученика Георгия Победоносца Несвижа:
Я смотрел ролики в интернете. И люди прямо в камеру говорят – я человек неверующий. Для меня – это вызов себе. Окунуться в ледяную воду в этот праздник. Для меня это немного непонятно. Исцеляет не сама вода, её химические свойства остались такими же. Исцеляет именно благодать Божия, которая исходит на эту воду.

Настоящая вера или попытка в один миг избавиться от грехов: с каким настроением тысячи белорусов окунулись в ледяные купели?-19

Экстремалы и верующие во единой очереди. У проруби все, кто хочет ощутить на себе силу крещенской водицы и получить здоровый заряд ледяным испытанием. На передовой и семейство Евтух.

Настоящая вера или попытка в один миг избавиться от грехов: с каким настроением тысячи белорусов окунулись в ледяные купели?-21

В 2018 году только за вечер накануне Крещения здесь окунулось больше 150 человек, из них 20 детей.

Настоящая вера или попытка в один миг избавиться от грехов: с каким настроением тысячи белорусов окунулись в ледяные купели?-23

Есть и другие традиции со сроком давности. Раз в Крещенский вечерок девушки гадали. За ворота башмачок, сняв с ноги бросали. Классика в народном обрамлении.

Настоящая вера или попытка в один миг избавиться от грехов: с каким настроением тысячи белорусов окунулись в ледяные купели?-25

Хоть православная церковь выступает против подобных забав, мол, все эти приметы – от лукавого. Однако, в старину верили, что ворожба в эту ночь самая точная.  

Вот и в селе Яблоновка, дождавшись первой звезды, приступили к древнему ритуалу.

Настоящая вера или попытка в один миг избавиться от грехов: с каким настроением тысячи белорусов окунулись в ледяные купели?-28

Алла Янская, мастер Столбцовского районного центра народного творчества:
У адной з начэй мая бабуля паставіла мне кубак вады, рэсачку палажыла і замкнула замок. Яна прыгаварвала «Суджаны раджаны, прыйдзі да гэтай дзяўчынкі, адамкні замок і дай ёй напіцца вадзіцы ці перавядзі яе праз кладачку». Ну і я прысніла свайго суджанага раджанага. Усе збылося.  

В эту ночь разрешались и бытовые вопросы и личные.  Предки гадали на будущий урожай. Вот и в этом году кутья показала – год для аграриев будет богатым. 

Настоящая вера или попытка в один миг избавиться от грехов: с каким настроением тысячи белорусов окунулись в ледяные купели?-31

Полина Проскура:
Я в три часа ночи встану, обольюсь водой для того, чтобы все плохое, негативное смыть с себя. Возможно, открою форточку. Как говорят, в этот период времени, когда открываются все ворота, можно загадать свое самое заветное желание.

Настоящая вера или попытка в один миг избавиться от грехов: с каким настроением тысячи белорусов окунулись в ледяные купели?-33

Если в полночь вас ушибло неопознанным летящим сапогом или незнакомка неожиданно, «без здрасте» спросила имя, верный знак, что традиции предков живут.

Настоящая вера или попытка в один миг избавиться от грехов: с каким настроением тысячи белорусов окунулись в ледяные купели?-35

Исцеление верой случилось и с Сергеем. 8 лет назад жизнь откровенно летела в тартарары. Признается, дурь была не только в голове. 

Настоящая вера или попытка в один миг избавиться от грехов: с каким настроением тысячи белорусов окунулись в ледяные купели?-37

Сергий Банько, насельник подворья Свято-Елисаветинского монастыря:
Были проблемы с наркотиками. Жизнь дала трещину, пошел по кривой дорожке. Были страшные болезни, которые наука не лечит. После того, как пожил в монастыре, анализы показывают, что этой болезни нет.  

Настоящая вера или попытка в один миг избавиться от грехов: с каким настроением тысячи белорусов окунулись в ледяные купели?-39

Тогда казалось, монастырь станет своеобразным пит-стопом, оказалось, что на развилке судьбы он выбрал истинный путь. С тех пор, каждый год в прорубь он отправляется с верным помыслом. Теперь этот праздник приобрел и еще другой знаковый оборот. В сочельник Сергей расписался со своей второй половиной, скоро – венчание. 

Настоящая вера или попытка в один миг избавиться от грехов: с каким настроением тысячи белорусов окунулись в ледяные купели?-41

Не ради славы к проруби направляется и политик – Олег Гайдукевич. Моржевание для него привычный образ жизни. Причем семейный.

Настоящая вера или попытка в один миг избавиться от грехов: с каким настроением тысячи белорусов окунулись в ледяные купели?-43

Олег Гайдукевич, первый заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси:
Этим надо заниматься каждый день, тогда в день Крещения будет легко восприниматься для организма. Одному ребенку 5 лет у меня, мы окунаем его с 3 лет. Нельзя весь год совершать гадости, и за один день окунуться в воду и стать хорошим человеком. Так не бывает.

Настоящая вера или попытка в один миг избавиться от грехов: с каким настроением тысячи белорусов окунулись в ледяные купели?-45

Вызов себе, пиар, инстинкт толпы или все-таки религиозный ритуал. Для каждого есть свое трактование испытания минусом! Но здесь важно другое – подходить здраво, без фанатизма, четко оценивая свои возможности и цели.

Настоящая вера или попытка в один миг избавиться от грехов: с каким настроением тысячи белорусов окунулись в ледяные купели?-47

Анастасия Дехтяр, СТВ:
Вода – символ очищения, и неважно по какую сторону телесной оболочки она проникает в душу. А для истинного эффекта, по сути, нужен главный компонент – вера.

# общество # Фотофакт # Церковные праздники # Евгений Лабынько # Даниил Евтух # Алла Янская # Полина Проскура

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