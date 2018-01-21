Настоящая вера или попытка в один миг избавиться от грехов: с каким настроением тысячи белорусов окунулись в ледяные купели?

Новости Беларуси. На неделе сотни моржей со всего мира устроили невероятно эффектный заплыв в самом сердце Минска. Прямо на Свислочи развернулся этап Кубка мира по зимнему плаванию. Здесь же его участники смогли попариться в баньке. Считается, что такие температурные контрасты полезны дня организма, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Правда, исключительно по всем правилам. А если к этому добавить еще и истинную веру, Крещенские купания врачуют душу.

На неделе тысячи белорусов окунулись в ледяные купели. Правда, праздник этот по традиции повод для разных народных забав.

Между ними тает лед. Для братства моржей из Несвижа уйти под лед в Крещение дело святое. Посему горячие парни к процессии подходят с холодной головой. Каркас купели затопили еще загодя.

Пляж в Радзивиловском парке. Что называется, зимний плавательный сезон в историческом антураже. В Крещенский сочельник сумраки съедают день, а значит наступает время совершать главный водный ритуал.

Многодетная семья Евтух в этот праздник не сидит на берегу уже как 8 лет. Игорь – один из первых, кто начал прививать в народе традицию окунаться в прорубь. Вот и в этот вечер их семейная пятерка в сборе.

Даниил Евтух:

В 2017 году у меня было первое окунание, в 2018 – будет второе. Я хорошо закалялся, был здоровым весь год.

Из храма праздничная литургия переносится под открытое небо. Кромешную темноту парка пробивает прожектор спасателей.

Толпа выходит из берегов, 12-сантиметровый лед то и дело похрустывает, потому за собранием наблюдают и дежурные ОСВОДа, и медики.

Протоиерей Евгений Лабынько, настоятель храма Святого великомученика Георгия Победоносца Несвижа:

Я смотрел ролики в интернете. И люди прямо в камеру говорят – я человек неверующий. Для меня – это вызов себе. Окунуться в ледяную воду в этот праздник. Для меня это немного непонятно. Исцеляет не сама вода, её химические свойства остались такими же. Исцеляет именно благодать Божия, которая исходит на эту воду.

Экстремалы и верующие во единой очереди. У проруби все, кто хочет ощутить на себе силу крещенской водицы и получить здоровый заряд ледяным испытанием. На передовой и семейство Евтух.

В 2018 году только за вечер накануне Крещения здесь окунулось больше 150 человек, из них 20 детей.

Есть и другие традиции со сроком давности. Раз в Крещенский вечерок девушки гадали. За ворота башмачок, сняв с ноги бросали. Классика в народном обрамлении.

Хоть православная церковь выступает против подобных забав, мол, все эти приметы – от лукавого. Однако, в старину верили, что ворожба в эту ночь самая точная.

Вот и в селе Яблоновка, дождавшись первой звезды, приступили к древнему ритуалу.

Алла Янская, мастер Столбцовского районного центра народного творчества:

У адной з начэй мая бабуля паставіла мне кубак вады, рэсачку палажыла і замкнула замок. Яна прыгаварвала «Суджаны раджаны, прыйдзі да гэтай дзяўчынкі, адамкні замок і дай ёй напіцца вадзіцы ці перавядзі яе праз кладачку». Ну і я прысніла свайго суджанага раджанага. Усе збылося.

В эту ночь разрешались и бытовые вопросы и личные. Предки гадали на будущий урожай. Вот и в этом году кутья показала – год для аграриев будет богатым.

Полина Проскура:

Я в три часа ночи встану, обольюсь водой для того, чтобы все плохое, негативное смыть с себя. Возможно, открою форточку. Как говорят, в этот период времени, когда открываются все ворота, можно загадать свое самое заветное желание.

Если в полночь вас ушибло неопознанным летящим сапогом или незнакомка неожиданно, «без здрасте» спросила имя, верный знак, что традиции предков живут.

Исцеление верой случилось и с Сергеем. 8 лет назад жизнь откровенно летела в тартарары. Признается, дурь была не только в голове.

Сергий Банько, насельник подворья Свято-Елисаветинского монастыря:

Были проблемы с наркотиками. Жизнь дала трещину, пошел по кривой дорожке. Были страшные болезни, которые наука не лечит. После того, как пожил в монастыре, анализы показывают, что этой болезни нет.

Тогда казалось, монастырь станет своеобразным пит-стопом, оказалось, что на развилке судьбы он выбрал истинный путь. С тех пор, каждый год в прорубь он отправляется с верным помыслом. Теперь этот праздник приобрел и еще другой знаковый оборот. В сочельник Сергей расписался со своей второй половиной, скоро – венчание.

Не ради славы к проруби направляется и политик – Олег Гайдукевич. Моржевание для него привычный образ жизни. Причем семейный.

Олег Гайдукевич, первый заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси:

Этим надо заниматься каждый день, тогда в день Крещения будет легко восприниматься для организма. Одному ребенку 5 лет у меня, мы окунаем его с 3 лет. Нельзя весь год совершать гадости, и за один день окунуться в воду и стать хорошим человеком. Так не бывает.

Вызов себе, пиар, инстинкт толпы или все-таки религиозный ритуал. Для каждого есть свое трактование испытания минусом! Но здесь важно другое – подходить здраво, без фанатизма, четко оценивая свои возможности и цели.