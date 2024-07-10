Сердце и душа белорусского народа – чему посвящён XXXIII фестиваль «Славянский базар»?

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Необходимо сказать, что за время существования фестиваля более 80 стран со всех континентов побывали уже в Витебске. Конечно же, интерес к фестивалю растет. Это, наверное, говорит о том, что вне зависимости от логистических проволочек и трудностей к нам приезжают люди. К нам приезжают те страны, которым на политическом уровне говорят, что не дружите с Беларусью, нельзя туда ехать. К нам приезжают люди, потому что знают, что здесь сердце, душа белорусского народа и настоящее славянское братство.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Какой теме посвящен «Славянский базар» в этом году?

Глеб Лапицкий:

Конечно, тема «Славянского базара» – это тема 80-летия освобождения Беларуси, вообще, мира, наверное, потому что слоган «Славянского базара»: «Через искусство – к миру и взаимопониманию». Сюда приезжают более три десятка стран, которые поддерживают этот слоган. Это, конечно, 1050-летие нашего города Витебска, 25 лет Союзному государству, 30 лет институту президентства нашей страны. То есть все основные мероприятия, даты вошли в программу фестиваля. Конечно же, мы будем отмечать просто обычные юбилеи – Александра Сергеевича Пушкина, Людмилы Зыкиной. Много событий, которые нанизываются, как ожерелье, тогда получаются красивые бусы.