Витебск принимает международный детский музыкальный конкурс

Пусть звезды зажигаются! В городе на Двине дали старт одному из важнейших мероприятий фестиваля искусств «Славянский базар» Международному детскому музыкальному конкурсу «Витебск». Свои вокальные способности во время первого конкурсного дня продемонстрировали юные артисты из 14 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Веселье и задор царили в закулисье концертного зала «Витебск». Ребята старательно готовились к выступлению, последние штрихи в образы юных исполнителей вносили стилисты. На сцене конкурсанты презентовали эстрадные песни, наиболее ярко отражающие их вокальное мастерство и артистические способности.

Представительница Беларуси выступала под номером 8. Аккомпанировал восходящим звездам Национальный академический концертный оркестр Беларуси имени Михаила Финберга. Участников оценивали сразу по нескольким критериям.

Злата Ярошевич, участница XXII Международного детского музыкального конкурса «Витебск»:

Была проделана очень огромная работа: занятия вокалом, хореографией. Этот конкурс очень дружелюбный, это обмен энергией, творчеством, и такая атмосфера.

Сагын Омирбайлы, участник XXII Международного детского музыкального конкурса «Витебск» (Казахстан):

Я пришел сюда за победой. Точно не уверен, но постараюсь выдать всю силу, которая у меня есть.