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Формирование характера и силы духа – рассказываем о начальной военной подготовке новобранцев внутренних войск

28 мая 2026 10:17
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Первые шаги во внутренних войсках – это начало настоящего взросления и становления. Для многих вчерашних школьников и студентов это серьезное испытание, в то же время важный этап формирования характера и силы духа.

Формирование характера и силы духа – рассказываем о начальной военной подготовке новобранцев внутренних войск-2

Владимир Щербин, командир учебной роты войсковой части 5448, капитан:
Военнослужащие проходят начальную военную подготовку, а также проводят общевойсковую подготовку. Мы офицеры тщательно стараемся дать весь материал. Хотим научить максимально в сжатые сроки огромному материалу. Даем все для проведения нормальных тренировок. Стараемся организовывать досуг военнослужащих и занятия военнослужащих на должном уровне. Военнослужащий должен обладать в первую очередь желанием, ведь не все военнослужащие приходят замотивированные. Но в первые недели мы даем им отличную мотивацию. Они все стремятся, пытаются стать настоящими мужчинами и настоящими защитниками нашего Отечества.

Первые дни в армии – это погружение в новый мир с его правилами и порядками. Одним из ключевых направлений обучения становится огневая подготовка. Новобранцы учатся уверенно обращаться с оружием, понимать его устройство и принципы работы, а также безопасно использовать в боевых условиях.

Формирование характера и силы духа – рассказываем о начальной военной подготовке новобранцев внутренних войск-4

Максим Сивохин, военнослужащий войсковой части 5448:
Мы находимся сейчас на учебном полигоне, отрабатываем стрельбу по гонгам. Разные перестановки – смещение вправо, смещение влево, контакт лежа, контакт стоя. Очень классные впечатления. Приходится много бегать, принимать всякие изготовки, держать автомат, все довольно непросто, пытаться еще при этом точно и хорошо стрелять.

Подробности в видео.

# Внутренние войска Беларуси

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