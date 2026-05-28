Формирование характера и силы духа – рассказываем о начальной военной подготовке новобранцев внутренних войск

Первые шаги во внутренних войсках – это начало настоящего взросления и становления. Для многих вчерашних школьников и студентов это серьезное испытание, в то же время важный этап формирования характера и силы духа.

Владимир Щербин, командир учебной роты войсковой части 5448, капитан:

Военнослужащие проходят начальную военную подготовку, а также проводят общевойсковую подготовку. Мы офицеры тщательно стараемся дать весь материал. Хотим научить максимально в сжатые сроки огромному материалу. Даем все для проведения нормальных тренировок. Стараемся организовывать досуг военнослужащих и занятия военнослужащих на должном уровне. Военнослужащий должен обладать в первую очередь желанием, ведь не все военнослужащие приходят замотивированные. Но в первые недели мы даем им отличную мотивацию. Они все стремятся, пытаются стать настоящими мужчинами и настоящими защитниками нашего Отечества.

Первые дни в армии – это погружение в новый мир с его правилами и порядками. Одним из ключевых направлений обучения становится огневая подготовка. Новобранцы учатся уверенно обращаться с оружием, понимать его устройство и принципы работы, а также безопасно использовать в боевых условиях.