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Нелегальных такси в Беларуси стало на 56% меньше за период с начала 2026 года

28 мая 2026 09:50
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Нелегальных такси в Беларуси стало на 56% меньше за период с начала 2026 года-0

В Беларуси фиксируется снижение количества фактов незаконной предпринимательской деятельности в сфере такси, передает БЕЛТА. С начала 2026 года показатель уменьшился на 56% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

По словам первого заместителя начальника Транспортной инспекции Юрия Костюка, с рынка идет вытеснение теневого сектора. Административных нарушений в сфере перевозок пассажиров такси также стало меньше на 32%. С января по май значительно снизился показатель такого нарушения, как участие автомобиля такси без технического осмотра – выявлено 7 случаев. Уменьшилось, как он отметил, число нарушений, связанных с несоответствием водителей требованиям законодательства (за пять месяцев текущего года выявлено 2 факта).

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