«Им всё неинтересно». Почему некоторые дети не хотят ходить в кружки и секции?

Дополнительное образование детей – очень важное звено в воспитании многогранной личности, ее развитии и ранней профессиональной ориентации. При этом возникает множество проблем со свободным временем, желаниями и выбором хорошей организации. О том, как вовлечь ребенка во внешкольную образовательную активность и что должно быть в приоритете – качество или количество кружков, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, детей условно можно разделить на три типа. Есть дети, которые, может быть, с помощью родителей знают и понимают, чего они хотят, чем хотят заниматься и делают это с удовольствием. Есть дети, которые не понимают, что они хотят и что им нравится, и наверное им нужно помочь. Есть дети, которые категорически не хотят ничем заниматься, то есть им все неинтересно.