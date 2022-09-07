«Им всё неинтересно». Почему некоторые дети не хотят ходить в кружки и секции?

Дополнительное образование детей – очень важное звено в воспитании многогранной личности, ее развитии и ранней профессиональной ориентации. При этом возникает множество проблем со свободным временем, желаниями и выбором хорошей организации. О том, как вовлечь ребенка во внешкольную образовательную активность и что должно быть в приоритете – качество или количество кружков, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, детей условно можно разделить на три типа. Есть дети, которые, может быть, с помощью родителей знают и понимают, чего они хотят, чем хотят заниматься и делают это с удовольствием. Есть дети, которые не понимают, что они хотят и что им нравится, и наверное им нужно помочь. Есть дети, которые категорически не хотят ничем заниматься, то есть им все неинтересно.
Валентина Дробышевская, учитель русского язык и литературы, член Союза писателей Беларуси:
Здесь возрастная психология. У меня 31 год педагогический стаж. Я хочу сказать, что дети первый-четвертый класс – 99,9 % хотят всего. Пятый класс хотят только то, что им интересно. Шестой-седьмой-восьмой практически не хотят ничего. Это основной процент детей, потому что идет гормональная перестройка организма, и у них совершенно другие приоритеты. Далее в восьмом классе уже ребенок начинает осознавать, чего он хочет – где-то престижно, где-то классно, где-то круто. В социуме проявить себя, где-то выступить. Это тоже зависит еще от индивидуальных свойств психики. Уже девятый-десятый-одиннадцатый класс идет такой осознанный выбор, когда ребята: я хочу то, что; потому что. То есть когда они составляют такую небольшую стратегию.
Только мама может увидеть задатки, которыми наделила природа. Как дать возможность ребенку самому выбрать кружок или секцию – подробнее здесь.