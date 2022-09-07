«Мы выбрали тигра». Какие соломенные скульптуры представит Узеднский район на областных «Дожинках»?

Среди них – арт-объект «Корабль». Судно олицетворяет правильный курс и успех, который зависит от слаженной работы всего коллектива. Также заявлен трактор. Это копия современной техники. И своеобразный символ механизаторов. Замки, комбайны, мультяшные персонажи и животные – мимо таких произведений искусства проехать невозможно. Все фигуры сделаны из соломы, глубокой осенью композиции разберут, а зимой это будут теплые коврики для животных. К слову, свое агротворчество продемонстрировали все предприятия района. Старались не повторяться.