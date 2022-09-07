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«Мы выбрали тигра». Какие соломенные скульптуры представит Узеднский район на областных «Дожинках»?

07 сентября 2022 14:21
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Новости Беларуси. Соломенные композиции от работников сельхозпредприятия «Экспериментальная база имени Котовского» представят Узденский район на областном конкурсе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Мы выбрали тигра». Какие соломенные скульптуры представит Узеднский район на областных «Дожинках»?-1

Среди них – арт-объект «Корабль». Судно олицетворяет правильный курс и успех, который зависит от слаженной работы всего коллектива. Также заявлен трактор. Это копия современной техники. И своеобразный символ механизаторов. Замки, комбайны, мультяшные персонажи и животные – мимо таких произведений искусства проехать невозможно. Все фигуры сделаны из соломы, глубокой осенью композиции разберут, а зимой это будут теплые коврики для животных. К слову, свое агротворчество продемонстрировали все предприятия района. Старались не повторяться.

«Мы выбрали тигра». Какие соломенные скульптуры представит Узеднский район на областных «Дожинках»?-4

Наталья Барталевич, председатель первичной профсоюзной организации сельхозпредприятия «Новое житье»:
Мы выбрали тигра как символ 2022 года. Помогали и приняли участие в подготовке данной фигуры многие работники ОАО «Новое житье». Работали все вместе, дружно. Всем коллективом приезжали, фотографировались.

«Мы выбрали тигра». Какие соломенные скульптуры представит Узеднский район на областных «Дожинках»?-7

Лучшую соломенную композицию области назовут на фестивале тружеников села «Дажынкі-2022», который в 2022 году принимают Столбцы. Победителей ожидают денежные призы.

# Дожинки # общество # Наталья Барталевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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