Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Казахстан для участия в саммите ЕАЭС и экономическом форуме, где ключевой темой станет внедрение нейросетей в реальный сектор экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борт №1 приземлился в международном аэропорту Астаны. У трапа Александра Лукашенко встретил министр иностранных дел нашей страны Максим Рыженков. Сегодня, 28 мая, глава государства примет участие в ключевом событии – пленарном заседании экономического форума. В центре внимания – белорусская стратегия технологической кооперации. Александр Лукашенко обозначит ключевые приоритеты Минска в сфере высоких технологий.

Речь пойдет о совместных IT-проектах в ЕАЭС и цифровизации производства. Белорусский лидер также поделится успешными кейсами отечественных предприятий, которые уже внедрили искусственный интеллект в свою работу. Повестка форума включает около 30 специализированных сессий. Кульминацией форума станет подписание совместного заявления государств ЕАЭС об ответственном развитии искусственного интеллекта. Этот документ определит новый стратегический курс для цифровой трансформации экономик всех стран Союза.

Макроэкономические показатели объединения за 2025 год демонстрируют уверенный рост. Совокупный объем ВВП достиг трех триллионов долларов, а показатели экспортно-импортных операций увеличились более чем в два раза. Торговля с внешними партнерами выросла на 72 %. При этом почти все сделки – рекордные 93 % – теперь оплачиваются в национальных валютах. Пути дальнейшего масштабирования этих результатов станут главной темой пятничного саммита.

Программа заседания Высшего Евразийского экономического совета включает около 20 актуальных вопросов. Основной акцент лидеры «пятерки» сделают на развитии внешнеэкономических связей, реализации кооперационных проектов, оптимизации таможенного регулирования и использовании искусственного интеллекта. Переговоры gрезидентов пройдут как в узком кругу, так и в расширенном составе с участием партнеров по объединению.