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В школах Беларуси утверждена программа по искусственному интеллекту

28 мая 2026 09:13
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В школах Беларуси утверждена программа по искусственному интеллекту-0

Министерство образования Беларуси утвердило учебную программу факультативных занятий по ИИ. Новый факультатив «Прикладные технологии искусственного интеллекта» рассчитан на учеников 8–11 классов. Об этом информирует официальный Telegram-канал Минобразования Беларуси.

Учащимся предлагается изучение принципов работы современных ИИ-сервисов и генеративных моделей, получить навыки эффективного промптинга для текстовых и графических нейросетей, научиться применять ИИ для анализа данных, создания контента и обработки информации, а также использовать ИИ-инструменты как персональные тьюторы при изучении школьных предметов. В том числе внимание будет уделено этическим нормам и правилам безопасности при работе с ИИ.

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Фото: Pinterest

# Образование # Образование в Беларуси

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