В школах Беларуси утверждена программа по искусственному интеллекту

Министерство образования Беларуси утвердило учебную программу факультативных занятий по ИИ. Новый факультатив «Прикладные технологии искусственного интеллекта» рассчитан на учеников 8–11 классов. Об этом информирует официальный Telegram-канал Минобразования Беларуси.

Учащимся предлагается изучение принципов работы современных ИИ-сервисов и генеративных моделей, получить навыки эффективного промптинга для текстовых и графических нейросетей, научиться применять ИИ для анализа данных, создания контента и обработки информации, а также использовать ИИ-инструменты как персональные тьюторы при изучении школьных предметов. В том числе внимание будет уделено этическим нормам и правилам безопасности при работе с ИИ.

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