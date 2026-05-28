МЧС ликвидировало последствия непогоды

27 мая прошел сильный ветер с порывами до 26 м/с, в следствие чего фиксировались случаи падения деревьев и повреждения кровель зданий. Белорусские спасатели и других организаций провели работы по распиловке и уборке упавших деревьев, сообщили в Telegram-канале МЧС Беларуси.

Согласно оперативным данным, произошло 229 случаев падения деревьев во всех регионах, кроме Брестской области. Из-за падения деревьев повреждены 13 автомобилей на территории Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской областей и в городе Минске, также 1 автомобиль повредили элементы кровли в Чашникском районе Витебской области.

Из-за непогоды получили повреждения кровли 2-х жилых домов (1 – в Чашникском районе Витебской области и 1 – в Осиповичском районе Могилевской области). Также – повреждены 8 сельскохозяйственных зданий (1 – в Мядельском районе, 6 – в Червенском районе Минской области и 1 – в Кировском районе Могилевской области). Идут работы по воостановлению.

МЧС сообщает, что данных о пострадавших нет.

Фото: скриншот видео в Telegram-канале МЧС Беларуси.

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