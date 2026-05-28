Какие профессии востребованы в 2026-м? Узнали у эксперта

Алина Трус, корреспондент:
Сегодня для современного человека актуальны абсолютно разные профессии. Порой даже сложно определиться, в каком именно направлении двигаться. Особенно не просто старшеклассникам. Узнаем, какие профессии актуальны в наши дни.
Развитие искусственного интеллекта определенно повлияло на рынок труда. У людей появились опасения насчет некоторых профессий. Но ведь технологии подарили нам и новые варианты.
Наталья Федотова, начальник отдела Центра Минского городского института развития образования:
Менеджер социальных сетей, профессиональный блогер, SEO-оптимизатор, хэдхантер, стримеры не были известны нам в начале 2000-х, а теперь стали популярными и высокооплачиваемыми профессиями.
Давайте рассмотрим биотехнологии. Это та отрасль, одна из самых многообещающих в новом технологическом укладе. В течение ближайших десятилетий она не только будет развиваться сама, но и коренным образом будет менять такие отрасли, как медицина, энергетика, производство сырья и материалов, городское и наше сельское хозяйство.
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