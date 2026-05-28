Какие профессии востребованы в 2026-м? Узнали у эксперта

Алина Трус, корреспондент:

Сегодня для современного человека актуальны абсолютно разные профессии. Порой даже сложно определиться, в каком именно направлении двигаться. Особенно не просто старшеклассникам. Узнаем, какие профессии актуальны в наши дни.

Развитие искусственного интеллекта определенно повлияло на рынок труда. У людей появились опасения насчет некоторых профессий. Но ведь технологии подарили нам и новые варианты.