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Какие профессии востребованы в 2026-м? Узнали у эксперта

28 мая 2026 10:23
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Какие профессии востребованы в 2026-м? Узнали у эксперта-1

Алина Трус, корреспондент:
Сегодня для современного человека актуальны абсолютно разные профессии. Порой даже сложно определиться, в каком именно направлении двигаться. Особенно не просто старшеклассникам. Узнаем, какие профессии актуальны в наши дни. 

Развитие искусственного интеллекта определенно повлияло на рынок труда. У людей появились опасения насчет некоторых профессий. Но ведь технологии подарили нам и новые варианты. 

Какие профессии востребованы в 2026-м? Узнали у эксперта-3

Наталья Федотова, начальник отдела Центра Минского городского института развития образования:
Менеджер социальных сетей, профессиональный блогер, SEO-оптимизатор, хэдхантер, стримеры не были известны нам в начале 2000-х, а теперь стали популярными и высокооплачиваемыми профессиями. 

Давайте рассмотрим биотехнологии. Это та отрасль, одна из самых многообещающих в новом технологическом укладе. В течение ближайших десятилетий она не только будет развиваться сама, но и коренным образом будет менять такие отрасли, как медицина, энергетика, производство сырья и материалов, городское и наше сельское хозяйство. 

Подробности в видео.

# Профессии

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