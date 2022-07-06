«Постараемся создать праздничную атмосферу». Вот как Витебск готовится к «Славянскому базару»

Новости Беларуси. Ровно неделя остается до самого главного культурного события лета – Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Готовность инфраструктуры и сценических площадок сегодня, 6 июля, оценил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Мероприятие должно пройти на самом высоком уровне, как творческом, так и организационном, чтобы фестиваль действительно стал местом дружбы и демонстрации искренней духовности славянских народов. Из Витебска репортаж Виктора Пралича.

Почти 100 мероприятий и всего шесть июльских дней. Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» соберет своих гостей уже в 31-й раз. Организационные моменты 6 июля обсуждали в фестивальной столице. 15 объектов проживания для посетителей и участников форума, 2 тысячи посадочных мест в кафе и летних террасах, почти круглосуточный режим работы общественного транспорта. Особое внимание – творческой составляющей. В 2022 году абсолютно новая локация появится около Концертного зала «Витебск». Место для молодежи, где будут проходить ночные оупен-эйры с самыми популярными артистами. Подготовка города вышла на финишную прямую. Уже второй день продолжается монтаж декораций на сцене Летнего амфитеатра. Именно здесь по традиции пройдут центральные мероприятия форума.

«Людям захочется приехать». Петришенко о подготовке Витебска к «Славянскому базару» – подробнее здесь. Во время проведения фестиваля будет задействовано около двух десятков различных служб города. Безопасность гостей и участников обеспечат правоохранители. К слову, они же организуют и сразу шесть развлекательных тематических площадок по городу. Витебск примет и республиканскую акцию «За безопасность вместе». Кроме этого, на фестивальных улицах можно будет увидеть историю становления белорусской милиции.

Андрей Любимов, начальник УВД Витебского облисполкома:

Из новинок, которые планирует милиция, – конные патрули, которые будут проведены в форме предыдущих лет истории белорусской милиции. Также ретроавтомобили будут использоваться в патрулировании в центре города. Постараемся создать праздничную атмосферу и картинку для гостей Витебска, друзей славянского фестиваля. Главной интригой фестиваля станут конкурсы исполнителей эстрадной песни и детский музыкальный этап. Уже известен и судейский состав. Оценивать взрослых вокалистов будет жюри под председательством народной артистки России Ларисы Долиной. А вот начинающих звезд прослушает народный артист Беларуси Василий Раинчик. За главный приз фестиваля поборются участники из 30 стран. Хотя «Славянский базар», как и белорусские границы, открыты для жителей более 70 государств. Виза – билет на мероприятия форума.