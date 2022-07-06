Игорь Петришенко о «Славянском базаре»: наш фестиваль будет традиционно местом дружбы

Новости Беларуси. Ровно неделя остается до самого главного культурного события лета – Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Готовность инфраструктуры и сценических площадок сегодня, 6 июля, оценил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Мероприятие должно пройти на самом высоком уровне, как творческом, так и организационном, чтобы фестиваль действительно стал местом дружбы и демонстрации искренней духовности славянских народов.