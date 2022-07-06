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Игорь Петришенко о «Славянском базаре»: наш фестиваль будет традиционно местом дружбы

06 июля 2022 16:58
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Новости Беларуси. Ровно неделя остается до самого главного культурного события лета – Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Готовность инфраструктуры и сценических площадок сегодня, 6 июля, оценил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Мероприятие должно пройти на самом высоком уровне, как творческом, так и организационном, чтобы фестиваль действительно стал местом дружбы и демонстрации искренней духовности славянских народов.

Игорь Петришенко о «Славянском базаре»: наш фестиваль будет традиционно местом дружбы-1

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:  
Наш фестиваль будет традиционно местом дружбы, демонстрации искренней духовности славянских народов. Тот зритель, который будет посещать и даже смотреть по телевидению, получит необходимый заряд вдохновения, комфорта.

«Постараемся создать праздничную атмосферу». Вот как Витебск готовится к «Славянскому базару» – подробнее здесь.

# Славянский базар в Витебске-2022 # общество # Игорь Петришенко # Виктор Пралич # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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