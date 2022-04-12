«Чётко знать свой алгоритм действий». Что делать, если вам позвонил мошенник и пытается выманить деньги?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси, и Василий Шупляк, начальник отдела «Р» Главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Беларуси. Юлия Бешанова, СТВ:

Сегодня хотелось бы поговорить о теме, которая, казалось бы, давно ушла в прошлое, – телефонное мошенничество, с помощью которого в основном у пожилых людей вымогают достаточно крупные суммы денег. Давайте начнем с того, насколько сейчас тема актуальна. Действительно ли пошла вторая волна?

Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси:

Давайте, наверное, все-таки вернемся чуть-чуть в историю. Если вы помните, в 2017 и в 2019 годах СМИ достаточно много рассказывали о телефонных мошенниках. Была простая схема, как называли наши оперативники, «Алло, мама»: раздавался телефонный звонок именно на домашний телефон, обязательно нужно было с того конца провода услышать пожилой голос, и после этого начинался развод. Мы не можем сейчас с вами и не будем, как говорится, поднимать панику и говорить о том, что у нас таких случаев сейчас много, – нет, к счастью. Но тем не менее эта тема на сегодняшний момент набирает свою актуальность. О ней нужно говорить, обязательно донести ее до наших дедушек, бабушек, пожилых родителей, чтобы они в первую очередь не стали жертвами этих мошенников. Основная масса телефонных мошенничеств осуществлялась с территории Украины. Что важно знать, чтобы вас не обманули, читайте здесь. Юлия Бешанова:

Как быстро люди понимают, что их обманули? Как быстро они обращаются? «Ваша супруга попала в ДТП». История мужчины, который потерял большую сумму из-за телефонных мошенников Наталья Сахарчук:

Нам не надо далеко ходить за примером. Это было у нас буквально недавно в городе Минске, когда точно так же позвонили мужчине, минчанину, ему сказали о том, что «ваша супруга попала в ДТП». То есть опять аналогичная ситуация, аналогичный развод, одинаковая. Он достает очень большую сумму денег, передает эту сумму денег. Он весь в расстроенных чувствах, что супруга попала в ДТП, безопасность ее жизни под угрозой, потому что она может стать участницей уголовного процесса, и она в больнице в тяжелом состоянии, с разбитым лицом и так далее. Все, он отдал деньги, и вечером, в 17:00, приходит его супруга. Он, конечно же, смотрит, понимает, что его просто развели и набирает номер «102». Таких случаев немного, но они имеют место быть. В 20 числах марта первые такие случаи произошли в городе Бресте, то есть у нас первопроходцами стали именно в Брестской области, а потом потихоньку начала подтягиваться столица. Быстро и оперативно сработали наши коллеги и задержали первых курьеров. Было, конечно, очень большое удивление, что этими курьерами оказались молодые люди. В основном это парни, но и были девушки. А возрастной ценз, конечно, нас удивил, потому что получателями незаконных денежных средств стали молодые люди в возрасте от 20 до 25 лет.

«Они должны четко знать свой алгоритм действий». Как предупредить пожилых родственников об опасности? Наталья Сахарчук:

Давайте правде смотреть в глаза, что новая схема – это хорошо забытая старая. Если мы проанализируем, то в основном у нас и мошенничество, и вымогательство сейчас, как правило, перешли в интернет-пространство. Мы уже с вами об этом неоднократно говорили. А здесь – оп! – и новая схема. Но она не такая новая. Она совершенно старая. Люди у нас сейчас стали намного более грамотными, то есть правовая грамотность присутствует, цифровая грамотность присутствует. Люди прекрасно понимают, что это, естественно, может быть развод. Как правило, в большинстве случаев, естественно, мошенники не получают желаемого результата. Но тем не менее мы сейчас говорим именно о людях пожилого, преклонного возраста. Здесь красной нитью должна пройти самая главная составляющая нашего сегодняшнего эфира – мы должны донести до наших пожилых, престарелых родственников то, что если у вас раздался телефонный звонок, подчеркиваю – на домашний телефон, вы поднимаете трубку и если вас уводят в стрессовое состояние.... «Здравствуйте» – они же слышат, что это голос пожилого человека, он отличается, естественно, от голоса более молодого. Если говорят, что ваша внучка, дочь, внук либо сын попали в ДТП и нужна срочно помощь, самое главное, что нужно в этой ситуации, – сказать: я вам перезвоню, положить трубку либо остаться, например, на связи. Сказать: минуточку. Положить трубочку. Мобильный телефон сегодня есть у всех, и у дедушек, и у бабушек наших. Да, пускай у них он немного проще в управлении – кнопочный, но телефоны есть. Набрать своему сыну или дочке, или кому-то и спросить: имела ли место быть такая ситуация? Они должны четко знать свой алгоритм действий. Точно так же, как мы с вами раньше учили, что нельзя давать паспортные данные, номер своей банковской карточки, CVV-код, мы сейчас должны еще раз их научить, что, если раздается такого рода телефонный звонок, либо сразу положить трубку (те подумают: ага, наверное, сорвалось, я еще раз перезвоню), либо сказать: подождите минуточку. При наличии мобильного телефона набрать и сказать: все ли в порядке, все ли хорошо? А потом сказать им: ага, ребята, удачи, дальше развлекайтесь. И положить трубку. Мы должны научить наших дедушек и бабушек, наших престарелых родителей, пожилых, что нельзя на это вестись.

Наталья Сахарчук:

Я думаю, что можно найти буквально минутку-две. Давайте честно скажем: дедушки и бабушки совершенно по-другому относятся к внукам. Внуки и дети – разница имеет место быть. Поэтому когда внук или внучка придет и красиво, грамотно и с интересом подаст эту информацию, плюс ко всему мы все прекрасно понимаем, что дедушки и бабушки больше склонны к просмотру телевизионных программ, читать печатную прессу. Конечно, есть и современные, которые уже в интернете изучают новостную ленту. Но тем не менее это будет комплекс наших профилактических мероприятий, чтобы наши дедушки и бабушки, наши родители не попали на крючок таких вот мошенников. Очень не хотелось бы, чтобы они пережили эмоциональный стресс, потому что когда раздается звонок и говорят о том, что с твоим родным человеком произошла беда, – это одно, но когда уже наступает вторая часть стресса – финансовая составляющая, это деньги, которые они копили фактически всю свою жизнь. И очень для них будет стрессово, когда они их потеряют. Это хорошо, когда мы сейчас задерживаем. Приходят домой торговые агенты, выбирают людей 70+. Порядок действий в такой ситуации Наталья Сахарчук:

Если мы больше уделяем времени профилактике преступлений в отношении пожилых людей, также хотелось бы сакцентировать внимание, что до сих пор существует такое преступление, когда приходят, например, торговые агенты, особенно они выбирают людей 70+ в этой ситуации, и в момент якобы продажи постельного белья, золотых изделий, электроинструментов происходит кража из квартиры. Та же бабушка может обнаружить эту пропажу через неделю, через две или три. Опять же, это все усложняет. О чем это говорит? Посмотрели нашу программу – позвоните родителям, дедушкам и бабушкам, а еще лучше приедьте и расскажите, разложите, что такие есть преступления. Самое главное, научите, как правильно себя вести в этой ситуации.

Юлия Бешанова:

Давайте подведем итог и расскажем три основных правила. Первое: не разговариваем с незнакомыми по телефону и перезваниваем тому, от кого поступил звонок. Дальше? Наталья Сахарчук:

Второе – не открываем дверь чужим людям. Если они представляются вам, например, работниками социальной службы или медучреждения, то всегда есть телефонный номер этого учреждения или социальной службы. Бабушка или дедушка должны сначала позвонить и уточнить, имеет ли место быть такой сотрудник. Юлия Бешанова:

То есть спрашиваем фамилию, звоним в то учреждение, из которого якобы пришел этот сотрудник. Что дальше? Наталья Сахарчук:

Абсолютно верно. Ну и третье?