Самый тёплый климат и чистый воздух – это у нас. Почему «Ружа Хутар» не просто санаторий, а целый курорт?

Наталья Надольская , ведущая ток-шоу: Курорт «Ружа Хутар» – излюбленное место отдыха как для белорусов, так и зарубежных гостей. Владимир, расскажите, чем он выделяется на фоне остальных санаториев? Что вы можете предложить своим посетителям? Почему это не просто санаторий, а целый курорт?

Сезон отпусков не за горами. Кто-то ищет варианты релакса у моря, а кто-то планирует исследовать просторы родной Беларуси. О том, где и как отдохнуть в наших краях, тянет ли отечественный сервис на пять звезд и какие новые услуги готовы предложить отдыхающим, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Владимир Карпечкин, директор ОАО «Санаторий «Ружанский»:

Мы реализуем, во-первых, уникальную гибридную концепцию предприятия. Мы санаторием называемся практически только по техпаспорту. На самом деле у нас выделено два основных направления. Первое – это экологический спа-курорт. Почему экологический? Потому что мы действительно единственные, кто территориально находится на окраине Беловежской пущи – в Ружанской пуще, которая является сегментом Беловежской пущи. Поэтому самый теплый климат, самый чистый воздух – это у нас. Мы находимся и сейчас в безвизовой зоне. То есть к нам раньше все время был четкий трафик западных туристов, поэтому нас это обязало поддерживать высокий европейский сервис при наших доступных белорусских ценах.

Второе направление – это реабилитация. Мы одними из первых в республике получили лицензию Минздрава по реабилитологии. В общем-то, здесь идет узкоспециализированная деятельность, направленная на реабилитацию ряда серьезных, ключевых, социально значимых заболеваний. Не было бы счастья, да несчастье помогло. В общем-то, во время пандемии мы вынуждены были таким образом перестраивать работу, логистику предприятия, затачивая его под условия распространения коронавируса.

Надо сказать, что «Ружанскому» в этом плане тоже повезло. Мы, если посмотреть с высоты птичьего полета, представляем не классический типовой санаторий – это, как правило, коробочка, где сидит 500 человек и условно заражают друг друга. У нас корпуса разбросаны на территории 25 гектар – жилые, лечебные корпуса, спа-корпуса. Все это сшито наземными стеклянными удобными переходами. Поэтому несмотря на то что самый теплый климат в Беларуси в нашей зоне – Брестская область, город Брест, у нас в «Ружанском» реализуется концепция «Лето в «Ружанском» не заканчивается даже зимой». Очень мощные спа-составляющие, солнечная лужайка – можно зимой загорать. Это, наверное, ключевые моменты, которые отличают «Ружанский» от большинства типовых санаториев нашей страны.