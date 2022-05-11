Министр архитектуры высказался о росте цен на стройматериалы. Что делают в ведомстве?

Придержать коней и подстраховаться от шоковых тенденций на рынке. Так сегодня можно образно определить госрегулировку стоимости стройматериалов. Перечень для бюджетного строительства существовал и раньше, сейчас его расширят. Цены на основную группу, куда входят цемент и гранитный щебень, под контролем государства. Документ подготовлен и уже находится в правительстве.