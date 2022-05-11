Прямой эфир

Министр архитектуры высказался о росте цен на стройматериалы. Что делают в ведомстве?

11 мая 2022 18:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Проблемные вопросы строительной сферы обсуждали 11 мая в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Министр архитектуры высказался о росте цен на стройматериалы. Что делают в ведомстве?-1

Придержать коней и подстраховаться от шоковых тенденций на рынке. Так сегодня можно образно определить госрегулировку стоимости стройматериалов. Перечень для бюджетного строительства существовал и раньше, сейчас его расширят. Цены на основную группу, куда входят цемент и гранитный щебень, под контролем государства. Документ подготовлен и уже находится в правительстве.  

Министр архитектуры высказался о росте цен на стройматериалы. Что делают в ведомстве?-4

Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства Беларуси:  
В части роста стоимости таких материалов на некоммерческие стройки. Поэтому да, действительно, мы чуть увеличиваем перечень материалов и распространяем ограничение в рентабельности на более широкую номенклатуру.  

Роман Головченко о ценах на стройматериалы: «Придет уже отскок или движение назад по многим позициям». Читайте здесь.  

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Юлия Мычка # Руслан Пархамович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Будут сформированы штабы районов». В Брестской и Гродненской областях продолжают проверку формирования территориальных войск
11 мая 2022 17:28

«Будут сформированы штабы районов». В Брестской и Гродненской областях продолжают проверку формирования территориальных войск

Азарёнок: нам надо сделать всё, чтобы ни один фанат БЧБ, ни один предатель даже не посмел поднять голову на этой земле
11 мая 2022 17:23

Азарёнок: нам надо сделать всё, чтобы ни один фанат БЧБ, ни один предатель даже не посмел поднять голову на этой земле

Когда в Беларуси распространится 5G? Вот что говорят эксперты
11 мая 2022 17:21

Когда в Беларуси распространится 5G? Вот что говорят эксперты