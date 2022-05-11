Прямой эфир

«Колебания будут». Сильно ли подорожают квадратные метры?

11 мая 2022 18:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Проблемные вопросы строительной сферы обсуждали 11 мая в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стройка – своеобразный индикатор экономических процессов. Ее темпы и объемы отражают состояние всей сферы в целом. В конце 2021 года строители столкнулись с ростом цен на необходимые материалы, из-за чего ряд организаций не могут выполнить заключенные договоры. Чтобы сбалансировать ситуацию на рынке и не тормозить работу строительных площадок, регулировкой цен на стройматериалы и сырье займется государство.  

Юлия Мычка продолжит тему.  

«Колебания будут». Сильно ли подорожают квадратные метры?-1

Сегодня каждое госпредприятие, которое занимается строительством, принимает решение самостоятельно: рискнуть и вложиться в коммерческое жилье или строить с господдержкой, где рентабельность, конечно, ниже.  

Роман Головченко о ценах на стройматериалы: «Придет уже отскок или движение назад по многим позициям». Читайте здесь.  

«Колебания будут». Сильно ли подорожают квадратные метры?-3

Например, загрузка Могилевского строительного комбината совсем чуть-чуть не дотягивает до 100 %. По итогам 2021 года предприятие возвело почти 65 тысяч квадратных метров жилья. В 2022-м эту цифру планируют превзойти. Чтобы расширить портфель заказов, комбинат планирует освоить строительство домов из кирпича. Идти на эксперименты здесь не боятся.  

«Колебания будут». Сильно ли подорожают квадратные метры?-5

Юлия Мычка, корреспондент:  
В 2021 году Могилевский домостроительный комбинат получил внушительный заказ: для строительства кардиоцентра были необходимы 8-метровые панели. Их смогли изготовить вот на этом оборудовании. Таких длинных панелей в стране еще никто не производил.  

«Колебания будут». Сильно ли подорожают квадратные метры?-7

Левон Аракелян, директор Могилевского домостроительного комбината:  
Колебания будут, потому что происходит рост цен на материалы. Но они должны быть незначительными. Мы не должны забывать то, что мы строим для нуждающихся категорий граждан, и мы должны учитывать.  

Министр архитектуры высказался о росте цен на стройматериалы. Что делают в ведомстве? Читайте здесь.

«Колебания будут». Сильно ли подорожают квадратные метры?-9

Среди вопросов, над которыми сегодня работает правительство, лояльность кредитов на жилье. Речь о специальных льготных программах. Делать все, чтобы у каждого белоруса была возможность обзавестись личными квадратными метрами.  

# Строительство # Юлия Мычка

Другие новости рубрики

Все новости
Министр архитектуры высказался о росте цен на стройматериалы. Что делают в ведомстве?
11 мая 2022 18:12

Министр архитектуры высказался о росте цен на стройматериалы. Что делают в ведомстве?

«Будут сформированы штабы районов». В Брестской и Гродненской областях продолжают проверку формирования территориальных войск
11 мая 2022 17:28

«Будут сформированы штабы районов». В Брестской и Гродненской областях продолжают проверку формирования территориальных войск

Азарёнок: нам надо сделать всё, чтобы ни один фанат БЧБ, ни один предатель даже не посмел поднять голову на этой земле
11 мая 2022 17:23

Азарёнок: нам надо сделать всё, чтобы ни один фанат БЧБ, ни один предатель даже не посмел поднять голову на этой земле