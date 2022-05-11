«Колебания будут». Сильно ли подорожают квадратные метры?

Новости Беларуси. Проблемные вопросы строительной сферы обсуждали 11 мая в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стройка – своеобразный индикатор экономических процессов. Ее темпы и объемы отражают состояние всей сферы в целом. В конце 2021 года строители столкнулись с ростом цен на необходимые материалы, из-за чего ряд организаций не могут выполнить заключенные договоры. Чтобы сбалансировать ситуацию на рынке и не тормозить работу строительных площадок, регулировкой цен на стройматериалы и сырье займется государство. Юлия Мычка продолжит тему.

Сегодня каждое госпредприятие, которое занимается строительством, принимает решение самостоятельно: рискнуть и вложиться в коммерческое жилье или строить с господдержкой, где рентабельность, конечно, ниже. Роман Головченко о ценах на стройматериалы: «Придет уже отскок или движение назад по многим позициям». Читайте здесь.

Например, загрузка Могилевского строительного комбината совсем чуть-чуть не дотягивает до 100 %. По итогам 2021 года предприятие возвело почти 65 тысяч квадратных метров жилья. В 2022-м эту цифру планируют превзойти. Чтобы расширить портфель заказов, комбинат планирует освоить строительство домов из кирпича. Идти на эксперименты здесь не боятся.

Юлия Мычка, корреспондент:

В 2021 году Могилевский домостроительный комбинат получил внушительный заказ: для строительства кардиоцентра были необходимы 8-метровые панели. Их смогли изготовить вот на этом оборудовании. Таких длинных панелей в стране еще никто не производил.

Левон Аракелян, директор Могилевского домостроительного комбината:

Колебания будут, потому что происходит рост цен на материалы. Но они должны быть незначительными. Мы не должны забывать то, что мы строим для нуждающихся категорий граждан, и мы должны учитывать. Министр архитектуры высказался о росте цен на стройматериалы. Что делают в ведомстве? Читайте здесь.