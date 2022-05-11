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«Будут сформированы штабы районов». В Брестской и Гродненской областях продолжают проверку формирования территориальных войск

11 мая 2022 17:28
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Новости Беларуси. Быть готовыми к внешним угрозам. В Брестской и Гродненской областях Вооруженные силы второй день продолжают проверку исполкомов в вопросах формирования территориальных войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Будут сформированы штабы районов». В Брестской и Гродненской областях продолжают проверку формирования территориальных войск-1

Ее цель – оценить способность и готовность местных органов власти сформировать территориальные войска, а также подготовить их к решению задач по предназначению.  

«Будут сформированы штабы районов». В Брестской и Гродненской областях продолжают проверку формирования территориальных войск-4

Андрей Матиевич, начальник управления территориальной обороны – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси:
В ходе проверки будут сформированы штабы районов, а также по одному стрелковому батальону территориальных войск в Лидском и Кобринском районах. После формирования территориальных войск и проведения боевого слаживания личный состав приступит к решению задач по охране и обороне важных объектов. Основной упор будет сделан на совместном решении задач с воинскими частями и подразделениями Вооруженных сил Республики Беларусь.  

«Будут сформированы штабы районов». В Брестской и Гродненской областях продолжают проверку формирования территориальных войск-7

Пристально следить за ситуацией вокруг страны – задача главы государства. На сопредельных территориях проходит целый ряд крупных учений, что не может не привлекать внимания нашего военного руководства. Обстановку необходимо оценивать объективно и быть готовыми ответить.  

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«Будут сформированы штабы районов». В Брестской и Гродненской областях продолжают проверку формирования территориальных войск-10

Стоит отметить, что проводимая внезапная проверка сил реагирования Вооруженных сил Беларуси не несет никакой угрозы ни для соседних стран, ни для европейского сообщества в целом. Белорусские маневры носят исключительно оборонительный характер.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Андрей Матиевич # Александр Лукашенко # Фотофакт

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