«Будут сформированы штабы районов». В Брестской и Гродненской областях продолжают проверку формирования территориальных войск

Новости Беларуси. Быть готовыми к внешним угрозам. В Брестской и Гродненской областях Вооруженные силы второй день продолжают проверку исполкомов в вопросах формирования территориальных войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее цель – оценить способность и готовность местных органов власти сформировать территориальные войска, а также подготовить их к решению задач по предназначению.

Андрей Матиевич, начальник управления территориальной обороны – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси:

В ходе проверки будут сформированы штабы районов, а также по одному стрелковому батальону территориальных войск в Лидском и Кобринском районах. После формирования территориальных войск и проведения боевого слаживания личный состав приступит к решению задач по охране и обороне важных объектов. Основной упор будет сделан на совместном решении задач с воинскими частями и подразделениями Вооруженных сил Республики Беларусь.

Пристально следить за ситуацией вокруг страны – задача главы государства. На сопредельных территориях проходит целый ряд крупных учений, что не может не привлекать внимания нашего военного руководства. Обстановку необходимо оценивать объективно и быть готовыми ответить. Лукашенко: «Разведка должна работать. Нас никто не должен застать врасплох». Читайте здесь.