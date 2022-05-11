«Будут сформированы штабы районов». В Брестской и Гродненской областях продолжают проверку формирования территориальных войск

Новости Беларуси. Быть готовыми к внешним угрозам. В Брестской и Гродненской областях Вооруженные силы второй день продолжают проверку исполкомов в вопросах формирования территориальных войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Быть готовыми к внешним угрозам. В Брестской и Гродненской областях Вооруженные силы второй день продолжают проверку исполкомов в вопросах формирования территориальных войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ее цель – оценить способность и готовность местных органов власти сформировать территориальные войска, а также подготовить их к решению задач по предназначению.
Андрей Матиевич, начальник управления территориальной обороны – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси:
В ходе проверки будут сформированы штабы районов, а также по одному стрелковому батальону территориальных войск в Лидском и Кобринском районах. После формирования территориальных войск и проведения боевого слаживания личный состав приступит к решению задач по охране и обороне важных объектов. Основной упор будет сделан на совместном решении задач с воинскими частями и подразделениями Вооруженных сил Республики Беларусь.
Пристально следить за ситуацией вокруг страны – задача главы государства. На сопредельных территориях проходит целый ряд крупных учений, что не может не привлекать внимания нашего военного руководства. Обстановку необходимо оценивать объективно и быть готовыми ответить.
Лукашенко: «Разведка должна работать. Нас никто не должен застать врасплох». Читайте здесь.
Стоит отметить, что проводимая внезапная проверка сил реагирования Вооруженных сил Беларуси не несет никакой угрозы ни для соседних стран, ни для европейского сообщества в целом. Белорусские маневры носят исключительно оборонительный характер.