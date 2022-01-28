«Работать здесь очень даже неплохо». Как начинается день у сельского фельдшера
Новости Беларуси. Более тысячи молодых специалистов пополнили коллективы медучреждений Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это работники со средним специальным образованием, врачи-интерны и доктора. В том числе врачи общей практики, педиатры и акушеры-гинекологи. Пришли молодые специалисты и в Узденский район.
Подробности в сюжете Юлии Минич.
Юлия Минич, корреспондент:
В фельдшерско-акушерском пункте Ангелина Пилиповец работает полгода. На участке – около полутысячи пациентов. Ведет прием, осуществляет визиты на дом, проводит амбулаторное лечение.
В поселок Семеновичи она пришла работать по целевому направлению после Слуцкого медицинского колледжа. На обслуживании у фельдшера жители пяти деревень. Делает процедуры, выписывает рецепты, ведет учет беременных.
Ангелина Пилиповец, заведующий Семеновичским фельдшерско-акушерским пунктом:
Работать здесь очень даже неплохо, люди все хорошие. Если возникают какие-нибудь трудности, начальство всегда помогает. День начинается у меня с того, что проходит прием с 8 утра до 12:00. И в основном после 12 часов идет обслуживание вызовов. Конечно, бывают такие случаи, когда люди могут и утром позвонить: кому-то плохо, нужно будет срочно подъехать.
Подробности в видеоматериале.