«Работать здесь очень даже неплохо». Как начинается день у сельского фельдшера

Новости Беларуси. Более тысячи молодых специалистов пополнили коллективы медучреждений Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это работники со средним специальным образованием, врачи-интерны и доктора. В том числе врачи общей практики, педиатры и акушеры-гинекологи. Пришли молодые специалисты и в Узденский район.

Ангелина Пилиповец, заведующий Семеновичским фельдшерско-акушерским пунктом:

Работать здесь очень даже неплохо, люди все хорошие. Если возникают какие-нибудь трудности, начальство всегда помогает. День начинается у меня с того, что проходит прием с 8 утра до 12:00. И в основном после 12 часов идет обслуживание вызовов. Конечно, бывают такие случаи, когда люди могут и утром позвонить: кому-то плохо, нужно будет срочно подъехать.