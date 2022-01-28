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«Работать здесь очень даже неплохо». Как начинается день у сельского фельдшера

28 января 2022 15:32
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Новости Беларуси. Более тысячи молодых специалистов пополнили коллективы медучреждений Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это работники со средним специальным образованием, врачи-интерны и доктора. В том числе врачи общей практики, педиатры и акушеры-гинекологи. Пришли молодые специалисты и в Узденский район.  

Подробности в сюжете Юлии Минич.  

«Работать здесь очень даже неплохо». Как начинается день у сельского фельдшера-1

Юлия Минич, корреспондент:  
В фельдшерско-акушерском пункте Ангелина Пилиповец работает полгода. На участке – около полутысячи пациентов. Ведет прием, осуществляет визиты на дом, проводит амбулаторное лечение.  

«Работать здесь очень даже неплохо». Как начинается день у сельского фельдшера-4

В поселок Семеновичи она пришла работать по целевому направлению после Слуцкого медицинского колледжа. На обслуживании у фельдшера жители пяти деревень. Делает процедуры, выписывает рецепты, ведет учет беременных.  

«Работать здесь очень даже неплохо». Как начинается день у сельского фельдшера-7

Ангелина Пилиповец, заведующий Семеновичским фельдшерско-акушерским пунктом:  
Работать здесь очень даже неплохо, люди все хорошие. Если возникают какие-нибудь трудности, начальство всегда помогает. День начинается у меня с того, что проходит прием с 8 утра до 12:00. И в основном после 12 часов идет обслуживание вызовов. Конечно, бывают такие случаи, когда люди могут и утром позвонить: кому-то плохо, нужно будет срочно подъехать.  

Подробности в видеоматериале.  

# Учреждения здравоохранения # общество # Юлия Минич # Ангелина Пилиповец # Ольга Гембицкая # Фотофакт

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