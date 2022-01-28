Некоторые поедут на черноморское побережье. Более 6000 студентов Гродненской области трудоустроят летом

Новости Беларуси. Более 6 000 студентов из Гродненской области планируют трудоустроить летом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молодых людей ждут не только в белорусских организациях, но и в российских.
Новости Беларуси. Более 6 000 студентов из Гродненской области планируют трудоустроить летом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молодых людей ждут не только в белорусских организациях, но и в российских.
В 2021 году гродненская молодежь трудилась в Анапе. В 2022 году сотрудничество с соседней страной расширят. Многие оздоровительные лагеря на черноморском побережье уже подтвердили готовность принять белорусские студотряды.
Также традиционно на лето сформируют отряды сельскохозяйственного профиля, строительные, медицинские, сервисные, патриотические.
Молодые люди будут трудиться на предприятиях и в медучреждениях, школах и в других организациях по всей Гродненской области. Для многих это возможность сделать первый шаг в будущую профессию. Прием заявок от студентов уже стартовал.
Наталья Станюкевич, командир Гродненского областного штаба студенческих отрядов:
Для ребят это возможность получить первые деньги. Даже здесь не самое важное материальный акцент. Все-таки, работая, они уже постигают азы будущей профессии, они учатся взаимодействовать в коллективе, сотрудничать. И пускай даже не по специальности работает студенческий отряд, в любом случае это какой-то трудовой опыт.
Очень важно, что Президент нашей страны поддерживает нашу инициативу по развитию студотрядовского движения, по патриотическому воспитанию молодежи. И на нас в то же время огромная ответственность, и мы постараемся не подвести.
На протяжении трех последних лет Гродненский областной штаб студенческих отрядов держит планку лидера в стране. Только в прошлом сезоне в регионе сформировали больше 420 студенческих отрядов. На 2022 год их количество увеличат.