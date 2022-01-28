Некоторые поедут на черноморское побережье. Более 6000 студентов Гродненской области трудоустроят летом

Новости Беларуси. Более 6 000 студентов из Гродненской области планируют трудоустроить летом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молодых людей ждут не только в белорусских организациях, но и в российских.

В 2021 году гродненская молодежь трудилась в Анапе. В 2022 году сотрудничество с соседней страной расширят. Многие оздоровительные лагеря на черноморском побережье уже подтвердили готовность принять белорусские студотряды.

Молодые люди будут трудиться на предприятиях и в медучреждениях, школах и в других организациях по всей Гродненской области. Для многих это возможность сделать первый шаг в будущую профессию. Прием заявок от студентов уже стартовал.

Наталья Станюкевич, командир Гродненского областного штаба студенческих отрядов:

Для ребят это возможность получить первые деньги. Даже здесь не самое важное материальный акцент. Все-таки, работая, они уже постигают азы будущей профессии, они учатся взаимодействовать в коллективе, сотрудничать. И пускай даже не по специальности работает студенческий отряд, в любом случае это какой-то трудовой опыт.

Очень важно, что Президент нашей страны поддерживает нашу инициативу по развитию студотрядовского движения, по патриотическому воспитанию молодежи. И на нас в то же время огромная ответственность, и мы постараемся не подвести.