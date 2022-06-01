«Хочется почувствовать другую жизнь в другом городе». Выпускники школ поделились, какую профессию выбрали

Новости Беларуси. В каждой школе Минской области подготовили праздничные мероприятия к последнему звонку, торжественные и немного грустные. В программе «Центральный регион» на СТВ узнаем, как проходят выпускные утренники в детских садах, поймем, что нужно для окончания школы с золотой медалью, на себе проверим, сложно ли выучить основные шаги выпускного вальса и посмотрим, какие платья в тренде у 11-классников.

Уроки, олимпиады, концерты. Первая любовь и первая двойка. Все это дети оставляют в школьной жизни. Поэтому выпускной – событие волнительное. Это шаг во взрослую жизнь, и на эту жизнь у ребят много надежд и планов.

Екатерина Ромашко, ученица гимназии Клецка:

Хочется почувствовать другую жизнь в другом городе, в другом коллективе. Я выбрала специальность «Мировая экономика», потому что она связана с изучением иностранных языков. Папа и мама с математическими способностями, а я люблю языки. Хочу учиться и попытаться съездить по обмену. Но это все будет зависеть от разных факторов. В то же время хочу посмотреть, какой будет студенческая жизнь. Может, какие-то мероприятия. То есть совмещать все.

Егор Семенович, ученик гимназии Клецка:

С профессией определился давновато. Но еще не определился, в какой вуз буду поступать. Что-то, связанное с IT-сферой, потому что это очень полезно и востребовано сегодня.