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«Хочется почувствовать другую жизнь в другом городе». Выпускники школ поделились, какую профессию выбрали

01 июня 2022 12:25
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Новости Беларуси. В каждой школе Минской области подготовили праздничные мероприятия к последнему звонку, торжественные и немного грустные. В программе «Центральный регион» на СТВ узнаем, как проходят выпускные утренники в детских садах, поймем, что нужно для окончания школы с золотой медалью, на себе проверим, сложно ли выучить основные шаги выпускного вальса и посмотрим, какие платья в тренде у 11-классников.  

«Хочется почувствовать другую жизнь в другом городе». Выпускники школ поделились, какую профессию выбрали-1

Уроки, олимпиады, концерты. Первая любовь и первая двойка. Все это дети оставляют в школьной жизни. Поэтому выпускной – событие волнительное. Это шаг во взрослую жизнь, и на эту жизнь у ребят много надежд и планов.  

«Хочется почувствовать другую жизнь в другом городе». Выпускники школ поделились, какую профессию выбрали-4

Екатерина Ромашко, ученица гимназии Клецка:  
Хочется почувствовать другую жизнь в другом городе, в другом коллективе. Я выбрала специальность «Мировая экономика», потому что она связана с изучением иностранных языков. Папа и мама с математическими способностями, а я люблю языки. Хочу учиться и попытаться съездить по обмену. Но это все будет зависеть от разных факторов. В то же время хочу посмотреть, какой будет студенческая жизнь. Может, какие-то мероприятия. То есть совмещать все.  

«Хочется почувствовать другую жизнь в другом городе». Выпускники школ поделились, какую профессию выбрали-7

Егор Семенович, ученик гимназии Клецка:  
С профессией определился давновато. Но еще не определился, в какой вуз буду поступать. Что-то, связанное с IT-сферой, потому что это очень полезно и востребовано сегодня.  

«Хочется почувствовать другую жизнь в другом городе». Выпускники школ поделились, какую профессию выбрали-10

Юлия Журавлева, ученица гимназии Клецка:  
Университетскую жизнь я жду еще больше, потому что там взрослее, новые знакомства. Перееду в большой город, где будет больше возможностей. Выбрала профессию еще два года назад. Остановилась на специальности «Маркетолог-программист» в университете БГУИР в Минске, потому что интересна работа в интернете и хотелось бы в дальнейшем работать удаленно.  

«Я всегда прислушиваюсь к выпускникам, чего бы им хотелось». Какой особенный прощальный вальс готовят 11-классники? Подробности здесь.  

# Выпускной # общество # Екатерина Ромашко # Егор Семенович # Юлия Журавлева # Анастасия Кончиц # Фотофакт

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