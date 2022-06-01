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«Желательно без слёз, но так не получится». 11-классница о том, как готовится к выпускному и чего ждёт от вечера

01 июня 2022 12:29
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Новости Беларуси. В каждой школе Минской области подготовили праздничные мероприятия к последнему звонку, торжественные и немного грустные. В программе «Центральный регион» на СТВ узнаем, как проходят выпускные утренники в детских садах, поймем, что нужно для окончания школы с золотой медалью, на себе проверим, сложно ли выучить основные шаги выпускного вальса и посмотрим, какие платья в тренде у 11-классников.  

«Желательно без слёз, но так не получится». 11-классница о том, как готовится к выпускному и чего ждёт от вечера-1

Для Марины Семенчук прощание с гимназией – дело непростое. Учеба была насыщенной и интересной, а класс – дружным. Поэтому выпускной вечер станет для девушки финальным и очень волнительным аккордом. Одиннадцать лет в школе она вспоминает с теплотой. Были и шалости, и спортивные достижения, и научные победы.  

«Желательно без слёз, но так не получится». 11-классница о том, как готовится к выпускному и чего ждёт от вечера-4

Марина Семенчук, ученица гимназии Клецка:  
Конечно, было насыщенно. Много эмоций, моментов с одноклассниками. Конечно, очень жалко. Сейчас заплачу. Иногда даже на перемене куда-то убежать, спрятаться от учителей тоже было весело. Сейчас серьезно плакать буду.  
– Что ждете от выпускного вечера? Все-таки красивый праздник, торжественный. Какие впечатления хотите получить? Какой образ хотите сделать? В целом чего ждете от последнего звонка, выпускного?  
– Каких-то счастливых моментов. Что-то радостное, положительные эмоции. Желательно без слез, но так не получится. У нас многие девочки поют, танцуют. Мы сами составляем песню для учителей.  

«Желательно без слёз, но так не получится». 11-классница о том, как готовится к выпускному и чего ждёт от вечера-7

Евгения Семенчук, мама выпускницы:  
У нас три девочки, Марина старшая. Первая выпускница, готовились с начала года. Может, даже и раньше, давным-давно. Я очень эмоциональный человек, поэтому стараюсь об этом не думать, иначе буду рыдать постоянно. Поэтому все просто идет своим чередом. В детском саду, в четвертом классе – все было серьезно. Конечно, все это нас подготовило. Я всегда в родительском комитете, поэтому через все это прошли, все это знаем. Этот год отличается тем, что ребенок уезжает. И в это очень сложно поверить, это очень сложно принять. Для меня более важно не то, что она школу заканчивает, а то, что она уедет из дома. Но я спокойна за нее, потому что она справляется. Если с волнением справляется, то у нее получается все, и это подтверждалось не однажды, когда она ездила на разные конкурсы, соревнования. Ехала со страшным волнением, ничего-ничего и привозила назад дипломы. Поэтому если она не будет волноваться и справится со своим волнением, то все будет хорошо.  

«Желательно без слёз, но так не получится». 11-классница о том, как готовится к выпускному и чего ждёт от вечера-10

Сейчас выпускникам остается только еще раз повторить пройденный материал и подобрать наряды к праздничному вечеру. Задание ответственное. В этом сезоне популярностью пользуются платья в пол. Элегантные и минималистичные, чтобы можно было почувствовать себя настоящей юной леди. Но главное, конечно, чтобы с платьем случилась любовь.  

«Желательно без слёз, но так не получится». 11-классница о том, как готовится к выпускному и чего ждёт от вечера-13

Продумывала образ в деталях или, наоборот, выбрала по велению сердца?  
–Мы поехали в Минск выбирать наряд. Я вообще не знала, какой фасон, какой цвет платья. Выбрали его достаточно спонтанно.  
– Насколько твое платье отличается от одноклассниц? Какой цвет предпочитаете?  
– Я сразу хотела черное платье. Думала, что мне идет черный. Глядя на других девочек, что все выбирают светлые цвета, у меня платье бордовое.  
– Давай посмотрим.  

«Желательно без слёз, но так не получится». 11-классница о том, как готовится к выпускному и чего ждёт от вечера-16

– Оно достаточно длинное, поэтому будет высокий каблук.  
– Ткань довольно тяжелая. Будешь красиво в вальсе кружиться.  

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