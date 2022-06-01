Участвуют представители Палестины и других национальностей. Что запланировано на фестивале культур в Гродно?

Новости Беларуси. В Гродно соберутся представители более 30 национальностей. Уже третьего июня в городе над Неманом стартует фестиваль национальных культур, об этом сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

После четырехлетнего перерыва Гродно на три дня погрузится в фестивальную атмосферу. Театрализованное шествие, национальные подворья, гала-концерт – запланировано более 50 мероприятий. Каждая национальность готовит собственную программу, чтобы удивить гостей праздника.

Ибрагим Эль-Вадиа, председатель Международного общественного объединения «Палестинская община»:

Ансамбль будет выступать, участвуем в марше, шествии, которое будет. На подворье показываем весь наш палестинский колорит: сладости, танцы, песни, сувениры. Хорошая задумка – объединять людей и направлять на то, чтобы они знакомились со своей культурой, представляли свои культуры, поэтому мы поддерживаем на сто процентов эту идею и с удовольствием участвуем.