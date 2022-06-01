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Участвуют представители Палестины и других национальностей. Что запланировано на фестивале культур в Гродно?

01 июня 2022 12:30
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Новости Беларуси. В Гродно соберутся представители более 30 национальностей. Уже третьего июня в городе над Неманом стартует фестиваль национальных культур, об этом сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Участвуют представители Палестины и других национальностей. Что запланировано на фестивале культур в Гродно? -1

После четырехлетнего перерыва Гродно на три дня погрузится в фестивальную атмосферу. Театрализованное шествие, национальные подворья, гала-концерт – запланировано более 50 мероприятий. Каждая национальность готовит собственную программу, чтобы удивить гостей праздника.

Участвуют представители Палестины и других национальностей. Что запланировано на фестивале культур в Гродно? -4

Ибрагим Эль-Вадиа, председатель Международного общественного объединения «Палестинская община»:
Ансамбль будет выступать, участвуем в марше, шествии, которое будет. На подворье показываем весь наш палестинский колорит: сладости, танцы, песни, сувениры. Хорошая задумка – объединять людей и направлять на то, чтобы они знакомились со своей культурой, представляли свои культуры, поэтому мы поддерживаем на сто процентов эту идею и с удовольствием участвуем.

Участвуют представители Палестины и других национальностей. Что запланировано на фестивале культур в Гродно? -7

Запланировано участие свыше восьми сотен человек. Фестиваль должен еще больше сплотить и объединить дружественные белорусам народы.

# Фестиваль # общество # Ибрагим Эль-Вадиа # Фотофакт

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