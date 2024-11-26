Тищенко: мы в перестроечный формат почему-то стали сильно верить западным словам

Оружие Беларуси и России стало преградой для похода НАТО на Восток? Как в 1990-е хотели разрушить Союзное государство? Что удерживает Запад? Рассказали в проекте «17 мгновений страны» на СТВ.
Оружие Беларуси и России стало преградой для похода НАТО на Восток? Как в 1990-е хотели разрушить Союзное государство? Что удерживает Запад? Рассказали в проекте «17 мгновений страны» на СТВ.
Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:
С нашей стороны были обязательства, а с их стороны были обещания. Так вот обязательства надо выполнять, а обещание – вещь негарантированная. То есть от настроения зависит. Поэтому как только Западу стало неинтересно или неудобно, некомфортно, после исполнения наших обязательств они свои обещания быстро забыли. Все можно назвать одним словом – нас обманули, просто обманули. Мы слишком в перестроечный формат почему-то стали сильно верить западным словам. Мы перестали думать о них как о врагах.