«Будапештский меморандум нарушался Западом с самого начала» – журналист-международник Глеб Лавров

Глеб Лавров, журналист-международник:

Подписывая Будапештский меморандум, западная сторона уже знала, как его нарушить, как его обойти. Вводя первые санкции, они говорили, что это не страновые. Вводя следующие санкции, они говорили, что это не секторальные, соответственно, не подпадают под Будапештский меморандум. Это было время безнаказанности после распада Советского Союза, абсолютной безнаказанности политических элит Запада. Будапештский меморандум нарушался Западом с самого начала. Он был рассчитан на то, что Запад в одностороннем порядке сможет его нарушить абсолютно без последствий для себя.