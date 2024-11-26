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«Будапештский меморандум нарушался Западом с самого начала» – журналист-международник Глеб Лавров

26 ноября 2024 16:04
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Оружие Беларуси и России стало преградой для похода НАТО на Восток? Как в 1990-е хотели разрушить Союзное государство? Что удерживает Запад? Рассказали в проекте «17 мгновений страны» на СТВ.

«Будапештский меморандум нарушался Западом с самого начала» – журналист-международник Глеб Лавров-2

Глеб Лавров, журналист-международник:
Подписывая Будапештский меморандум, западная сторона уже знала, как его нарушить, как его обойти. Вводя первые санкции, они говорили, что это не страновые. Вводя следующие санкции, они говорили, что это не секторальные, соответственно, не подпадают под Будапештский меморандум. Это было время безнаказанности после распада Советского Союза, абсолютной безнаказанности политических элит Запада. Будапештский меморандум нарушался Западом с самого начала. Он был рассчитан на то, что Запад в одностороннем порядке сможет его нарушить абсолютно без последствий для себя.

# Национальная безопасность # Международная политика # Глеб Лавров # Игорь Позняк

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