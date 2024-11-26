Более 3 тысяч человек присоединились к партии «Белая Русь» в 2024-м

Пополнение в рядах партии «Белая Русь». Только в центральном регионе в 2024 году к партии присоединились более трех тысяч человек, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Новым председателем Минского областного отделения партии «Белая Русь» стал Евгений Булойчик. Он возглавляет главное управление по спорту и туризму Миноблисполкома. Политическая структура на пике своей активности в период электоральной кампании. Поэтому работать будут максимально слаженно. Об этом заявили на конференции Минского областного отделения партии «Белая Русь». В ходе форума партбилеты получили 16 человек. Это сотрудники Миноблисполкома. Партийцы ставят перед собой серьезные цели: сохранить и приумножить все лучшее, что было сделано на протяжении долгих лет.

Андрей Бугров, заместитель председателя партии «Белая Русь»: Партия «Белая Русь» – молодая партия. Конечно же, мы заинтересованы в том, чтобы в наших рядах было больше активных молодых людей. И сегодняшние выборы говорят о том, что приходят руководители с активной гражданской позицией. И учитывая, что Минская область – один из ведущих регионов нашей страны, конечно, есть над чем поработать.

Евгений Булойчик, председатель Минского областного отделения партии «Белая Русь»:

В первую очередь хочется глубоко погрузиться во все вопросы партии. Мы не будем гнаться за количественным составом, мы будем гнаться за качеством. Скажем так, если можно выразиться, для меня самое главное, чтобы каждый член партии, понимал, в чем его задача, роль, как это сказывается на его будущем. Насколько его идеи могут реализоваться через партию.

Партия «Белая Русь» – молодая организация. В ее рядах в центральном регионе уже почти 5 тысяч человек.