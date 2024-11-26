Её работу подарили Лукашенко – пообщались с автором макета родительского дома Президента
Жительница Воложинского района создает уникальные макеты знаковых и исторических объектов. Они в точности отражают все детали архитектуры. И вызывают восторг у окружающих. Макет родительского дома в подарок получил и глава государства на «Дожинках», рассказали в программе «Минщина» на СТВ.
Подробнее в материале Екатерины Ковальчук.
Ирина Згирская, педагог дополнительного образования Центра творчества детей и молодежи Воложинского района:
Я, Згирская Ирина Александровна, педагог дополнительного образования. Работаю в центре творчества уже четвертый год. Занимаюсь с детьми изобразительной деятельностью, декоративной. Архитектура мне давно интересна, еще со школьной скамьи.
Подробности в видео.
Ирина Згирская:
Одну из своих работ я подарила Президенту нашей страны. Это родной дом Александра Григорьевича. Выполнять его было довольно сложно, так как чертежи найти не удалось. Мне пришлось создавать дом по видео, по макетам. Работа выполнялась где-то полтора месяца. Когда я выходила на сцену, несла родной дом нашего Президента, мне было приятно увидеть радость в глазах Александра Григорьевича.