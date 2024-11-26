Её работу подарили Лукашенко – пообщались с автором макета родительского дома Президента

Жительница Воложинского района создает уникальные макеты знаковых и исторических объектов. Они в точности отражают все детали архитектуры. И вызывают восторг у окружающих. Макет родительского дома в подарок получил и глава государства на «Дожинках», рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Подробнее в материале Екатерины Ковальчук.

Ирина Згирская, педагог дополнительного образования Центра творчества детей и молодежи Воложинского района:

Я, Згирская Ирина Александровна, педагог дополнительного образования. Работаю в центре творчества уже четвертый год. Занимаюсь с детьми изобразительной деятельностью, декоративной. Архитектура мне давно интересна, еще со школьной скамьи. Подробности в видео.