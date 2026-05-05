Минск готовится масштабно отметить День Победы! Узнали, как украсят столицу к 9 Мая

Столица готовится масштабно отметить День Победы. На улицах и проспектах устанавливают фотозоны и инсталляции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В разных районах города появится более 150 конструкций. В оформлении использованы визуальные символы Великой Отечественной войны: красный фон, голубое небо, золотая звезда, ленты в цветах белорусского флага, а также бутоньерки и красные тюльпаны – знаки благодарности, весны и продолжения жизни.

Так, на площади Независимости развернулась композиция «С Днем Победы». А на фасаде педагогического университета имени Максима Танка традиционно разместили 40-метровое панно из 8 тысяч флажков.