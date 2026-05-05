Минск готовится масштабно отметить День Победы! Узнали, как украсят столицу к 9 Мая

Столица готовится масштабно отметить День Победы. На улицах и проспектах устанавливают фотозоны и инсталляции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Столица готовится масштабно отметить День Победы. На улицах и проспектах устанавливают фотозоны и инсталляции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В разных районах города появится более 150 конструкций. В оформлении использованы визуальные символы Великой Отечественной войны: красный фон, голубое небо, золотая звезда, ленты в цветах белорусского флага, а также бутоньерки и красные тюльпаны – знаки благодарности, весны и продолжения жизни.
Так, на площади Независимости развернулась композиция «С Днем Победы». А на фасаде педагогического университета имени Максима Танка традиционно разместили 40-метровое панно из 8 тысяч флажков.
Масштабная реконструкция, ярмарки и салют: какую программу подготовили в Минске к 9 Мая.
Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна ГП «Минскреклама»:
Могу рассказать об одной конструкции, которая установлена на площадке у стелы «Минск – город-герой». Это трехметровая инсталляция, которая представляет собой символическую сцену, где занавес выполнен из газетных сводок Совинформбюро. Причем можно прийти и ознакомиться с тем, как был освящен праздник 3 июля 1944 года, когда был освобожден Минск. Когда мы можем сказать, что Беларусь стала свободной и победила фашизм.
Еще одно панно длиной 32 метра украсило фасад Дворца спорта. А на площади Государственного флага масштабная инсталляция с архивными кадрами военных лет воссоздаст атмосферу весны 1945 года. Многие праздничные композиции покажут впервые. Перед оформителями стояла задача, чтобы каждая конструкция передавала атмосферу праздника и вписывалась в городское пространство.