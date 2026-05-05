Московский район – на Республиканской доске Почета! В чем секрет успеха?

Минск в очередной раз в числе лучших по итогам социально-экономического развития 2025 года и прошедшей пятилетки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На Аллее Славы также Московский и Первомайский районы. Это флагманы столицы, которые показывают высокие результаты. Московский район два года подряд признается лучшим в городе по социально-экономическим показателям. Секрет успеха в мощном промышленном фундаменте, грамотной инвестиционной политике и комплексном подходе к созданию комфортной городской среды.

В Московском районе работают около 40 крупных предприятий, специализирующихся на фармацевтике, электронике и машиностроении. Один из лидеров — завод медицинских препаратов, где в стерильных условиях создают уникальные лекарства. Это единственный в Беларуси производитель гепаринов и инсулина в картриджах. 40 % продукции предприятия отправляется на экспорт. Препараты поставляются на рынки СНГ, Азии и Африки. Московский район – экономический лидер Минска. За два года его доля в бюджете города выросла до 22 %. Район обеспечивает работой каждого шестого минчанина, создавая 15 % всех рабочих мест столицы.