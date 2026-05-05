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Московский район – на Республиканской доске Почета! В чем секрет успеха?

05 мая 2026 18:39
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Минск в очередной раз в числе лучших по итогам социально-экономического развития 2025 года и прошедшей пятилетки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На Аллее Славы также Московский и Первомайский районы.

Это флагманы столицы, которые показывают высокие результаты. Московский район два года подряд признается лучшим в городе по социально-экономическим показателям. Секрет успеха в мощном промышленном фундаменте, грамотной инвестиционной политике и комплексном подходе к созданию комфортной городской среды.

Московский район – на Республиканской доске Почета! В чем секрет успеха?-2

В Московском районе работают около 40 крупных предприятий, специализирующихся на фармацевтике, электронике и машиностроении. Один из лидеров — завод медицинских препаратов, где в стерильных условиях создают уникальные лекарства. Это единственный в Беларуси производитель гепаринов и инсулина в картриджах. 40 % продукции предприятия отправляется на экспорт. Препараты поставляются на рынки СНГ, Азии и Африки.

Московский район – экономический лидер Минска. За два года его доля в бюджете города выросла до 22 %. Район обеспечивает работой каждого шестого минчанина, создавая 15 % всех рабочих мест столицы.

Московский район – на Республиканской доске Почета! В чем секрет успеха?-4

Наталья Елисеева, заместитель главы администрации Московского района:
По итогам 2025 года мы обеспечили выполнение практически всех прогнозных показателей. Отрадно отметить, что эта динамика продолжается и в этом году. Мы один из районов, который из года в год увеличивает экспортные позиции (как в экспорте товаров, так и в экспорте услуг). Наши объемы постоянно увеличиваются. Наш удельный вес тоже больше 20 %.

Московский район остается и одним из лидеров столицы по вводу жилья. Здесь не только активно растут новостройки, но и возвращают уют старому фонду: в 2026 году капремонт преобразит более 90 тысяч «квадратов». Обновляется и архитектурный облик знаковых локаций. Так, на площади Богушевича к концу года вырастет современный многофункциональный комплекс, а по соседству уже начали реализацию еще одного проекта.

Подробности в видео.

# Государственная политика # Наталья Елисеева # Администрация Московского района Минска

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