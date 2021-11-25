Караник о случае с просроченной тушёнкой: «Вероятнее всего, была в процессе хранения вскрыта целостность этой банки»

Новости Беларуси. По поручению главы государства интеграцию всех усилий оказания помощи беженцам обеспечивает Совет Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его представители работают в кризисном центре, взаимодействуют и с общественными организациями, и с государственным сектором. Вместе они делают все возможное для людей, которые оказались в трудной ситуации. Наша съемочная группа продолжает работать на границе. И последние новости узнаем у Константина Герцева.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Было проведено расследование. Продукты не просроченные. Март 2021 года – это дата выпуска, а не срок годности. И при анализе, вероятнее всего, была в процессе хранения вскрыта целостность этой банки. И в том месте, где продукт соприкасался с воздухом, естественно, образовалась плесень. Поэтому мы планируем еще раз усилить контроль за тем, как они хранят продукты, именно в местах временного пребывания, поскольку стараются люди помочь.