Караник о случае с просроченной тушёнкой: «Вероятнее всего, была в процессе хранения вскрыта целостность этой банки»
Новости Беларуси. По поручению главы государства интеграцию всех усилий оказания помощи беженцам обеспечивает Совет Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его представители работают в кризисном центре, взаимодействуют и с общественными организациями, и с государственным сектором. Вместе они делают все возможное для людей, которые оказались в трудной ситуации.
Наша съемочная группа продолжает работать на границе. И последние новости узнаем у Константина Герцева.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Было проведено расследование. Продукты не просроченные. Март 2021 года – это дата выпуска, а не срок годности. И при анализе, вероятнее всего, была в процессе хранения вскрыта целостность этой банки. И в том месте, где продукт соприкасался с воздухом, естественно, образовалась плесень. Поэтому мы планируем еще раз усилить контроль за тем, как они хранят продукты, именно в местах временного пребывания, поскольку стараются люди помочь.
В какой-то из дней у нас объем выданной гуманитарной помощи доходил до 5 килограммов на человека. Понятно, что все это быстро не употребляется и при нарушении условий хранения возможны какие-то проблемы. Поэтому, во-первых, еще раз пересмотрим ассортимент продуктов, у которых более длительный срок хранения. Во-вторых, усилим контроль за тем, как выдается помощь и как она хранится.
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