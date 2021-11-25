У двух детей проявления гастроэнтерита. Чем болеют беженцы в ТЛЦ на границе?

Новости Беларуси. По поручению главы государства интеграцию всех усилий оказания помощи беженцам обеспечивает Совет Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его представители работают в кризисном центре, взаимодействуют и с общественными организациями, и с государственным сектором. Вместе они делают все возможное для людей, которые оказались в трудной ситуации.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

У взрослых это, как правило, последствия переохлаждения. Мы уже сообщали, что был выявлен один случай коронавирусной инфекции, клинически значимое – с проявлением пневмонии. Пациент получает стационарное лечение, состояние с положительной динамикой. У двух последствия переохлаждения – это острый бронхит и воспалительный процесс, не связанный с COVID-инфекцией, тесты отрицательные. У детей – у двух тоже последствия переохлаждения и у двух проявления гастроэнтерита, то есть воспалительное заболевание, связанное, возможно, с погрешностями в питании либо инфекцией кишечного типа.