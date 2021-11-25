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Новогоднюю иллюминацию в Минске включат 15 декабря. Рассказываем, где самые красивые локации

25 ноября 2021 14:02
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Новости Беларуси. Столицу продолжают украшать к новогодним праздникам. Уже установлены все елки. Полностью украшены новогодние красавицы в парке Горького, возле Дворца спорта и Дворца молодежи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.   

Новогоднюю иллюминацию в Минске включат 15 декабря. Рассказываем, где самые красивые локации-1

В 2021 году концепция праздника – фейерверк и буйство красок, поэтому праздничное оформление Минска заиграет самыми яркими цветами. На всех основных локациях появятся новые красочные фотозоны. Возле Дворца Республики установят 28 световых фонтанов с динамической подсветкой. Новые украшения можно будет встретить и у ратуши в Верхнем городе. Елки здесь выполнят в виде ажурных композиций, через которые будет литься свет. Похожие воздушные конструкции впервые украсят и опоры освещения. 

Новогоднюю иллюминацию в Минске включат 15 декабря. Рассказываем, где самые красивые локации-4

 

Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна ГП «Минскреклама»:  
Мы не прошли мимо нашего подрастающего поколения. В этом году будет установлена великолепная фотозона – снегири. Это яркие зимние птицы в окружении елок, в окружении  припорошенных снегом ягод рябины, снежинок. Это очень новогодняя композиция, которая обязательно полюбится нашим малышам. А также наши малыши возле цирка обязательно сфотографируются на фоне тигрят, которые символизирует следующий год.  

Новогоднюю иллюминацию в Минске включат 15 декабря. Рассказываем, где самые красивые локации-7

Полностью новогоднее оформление столицы закончат до 15 декабря. В этот же день на всех локациях зажжется праздничная иллюминация.  

# Новый год # общество # Татьяна Бугоркова # Фотофакт

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