Новогоднюю иллюминацию в Минске включат 15 декабря. Рассказываем, где самые красивые локации

Новости Беларуси. Столицу продолжают украшать к новогодним праздникам. Уже установлены все елки. Полностью украшены новогодние красавицы в парке Горького, возле Дворца спорта и Дворца молодежи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 2021 году концепция праздника – фейерверк и буйство красок, поэтому праздничное оформление Минска заиграет самыми яркими цветами. На всех основных локациях появятся новые красочные фотозоны. Возле Дворца Республики установят 28 световых фонтанов с динамической подсветкой. Новые украшения можно будет встретить и у ратуши в Верхнем городе. Елки здесь выполнят в виде ажурных композиций, через которые будет литься свет. Похожие воздушные конструкции впервые украсят и опоры освещения.

Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна ГП «Минскреклама»:

Мы не прошли мимо нашего подрастающего поколения. В этом году будет установлена великолепная фотозона – снегири. Это яркие зимние птицы в окружении елок, в окружении припорошенных снегом ягод рябины, снежинок. Это очень новогодняя композиция, которая обязательно полюбится нашим малышам. А также наши малыши возле цирка обязательно сфотографируются на фоне тигрят, которые символизирует следующий год.