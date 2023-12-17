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Тертель: мы концентрируемся на пресечении деятельности структур с беглыми

17 декабря 2023 17:22
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Полк Калиновского – одна из главных афер СБУ и ГУР Украины. Цели такой коллаборации, исходя только из выступлений на той же сходке в Киеве, предельно ясны: удар по России через ослабленную Беларусь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Тертель: мы концентрируемся на пресечении деятельности структур с беглыми-1

Поэтому и необходима планомерная разведывательная и диверсионная деятельность руками националистических боевиков и их пособников внутри страны. Но на этом интерес и ответственность тандема двух спецслужб заканчиваются. Потери личного состава полка официальный Киев оплакивать не привык, как и предлагать что-то более, чем роль пушечного мяса.

Связались с сестрой боевика полка Калиновского: если бы он не был в Польше, вряд ли бы туда поперся. Читайте здесь.

Тертель: мы концентрируемся на пресечении деятельности структур с беглыми-4

Александр Беляев, политолог, ветеран силовых структур (Россия):
Если у человека невысок уровень интеллектуального развития, если нет критического мышления, то просто хотя бы обещание появление на руках каких-либо для него значительных сумм денег для него является аргументом. Хотя на самом деле это никакой не аргумент, это обыкновенный ход.

Тертель: мы концентрируемся на пресечении деятельности структур с беглыми-7

Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:
Решение более внимательно смотреть с позиции контрразведки на вот эти разные структуры с беглыми, наверное, правильное. Мы будем эту работу продолжать, она глубокая, серьезная. А мы пока концентрируемся на незаметном пресечении этой деятельности. Но хотел бы предупредить и украинские спецслужбы, в частности, польские и литовские: нужно смотреть, чтобы это оружие не повернулось против них.

Тертель: мы концентрируемся на пресечении деятельности структур с беглыми-10

Но если Зеленский предполагает, то кто-то в Вашингтоне явно располагает. Теракт на БАМе – задача геополитическая, Северомуйский тоннель – ключевая транспортная артерия по пути в Китай, еще одна заноза в пальце Соединенных Штатов, заставившая загноится и до того воспаленный Запад.

Почему Украина взяла на себя ответственность за теракт на БАМе? Подробности дерзкой диверсии.

# Национальная безопасность # общество # Иван Тертель # Константин Герцев

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