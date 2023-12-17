Тертель: мы концентрируемся на пресечении деятельности структур с беглыми

Полк Калиновского – одна из главных афер СБУ и ГУР Украины. Цели такой коллаборации, исходя только из выступлений на той же сходке в Киеве, предельно ясны: удар по России через ослабленную Беларусь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Поэтому и необходима планомерная разведывательная и диверсионная деятельность руками националистических боевиков и их пособников внутри страны. Но на этом интерес и ответственность тандема двух спецслужб заканчиваются. Потери личного состава полка официальный Киев оплакивать не привык, как и предлагать что-то более, чем роль пушечного мяса. Связались с сестрой боевика полка Калиновского: если бы он не был в Польше, вряд ли бы туда поперся. Читайте здесь.

Александр Беляев, политолог, ветеран силовых структур (Россия):

Если у человека невысок уровень интеллектуального развития, если нет критического мышления, то просто хотя бы обещание появление на руках каких-либо для него значительных сумм денег для него является аргументом. Хотя на самом деле это никакой не аргумент, это обыкновенный ход.

Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:

Решение более внимательно смотреть с позиции контрразведки на вот эти разные структуры с беглыми, наверное, правильное. Мы будем эту работу продолжать, она глубокая, серьезная. А мы пока концентрируемся на незаметном пресечении этой деятельности. Но хотел бы предупредить и украинские спецслужбы, в частности, польские и литовские: нужно смотреть, чтобы это оружие не повернулось против них.