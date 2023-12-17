«Мы максимально быстро реагируем». Владимир Матвеев о дорожных вопросах и парламентской деятельности

Новости Беларуси. Актуальные новости, свежие комментарии, доступная аналитика. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика «Сенат». В гостях член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Владимир Матвеев. Как члены Совета совмещают парламентскую деятельность и основную работу? Никита Рачиловский, СТВ:

Большинство членов Совета Республики совмещают парламентскую деятельность c обязательствами на основном месте работы. Расскажите, пожалуйста, про это. Как это помогает выполнять поставленные перед вами задачи: как законотворческие, так и производственные?

Владимир Матвеев, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:

В моем случае, наверное, мне повезло. Эти два направления очень хорошо сочетаются. И моей профессиональной деятельности это не только помогает, но и поддерживает. И обогащает даже меня как профессионала. Я пришел в парламент вполне сложившимся руководителем со своим опытом производства, опытом житейским. И это дает возможность обсуждать и принимать решение по законодательным актам вполне обоснованное. Есть возможность обратиться к своим специалистам, прорабатываются вопросы по законодательству на уровне районных и исполнительных комитетов, облисполкома. И уже на заседании комиссии Совета Республики ты можешь внести вполне осознанные предложения и где-то отстоять свою точку зрения, которая выработана на уровне регионов. С другой стороны, живой взгляд как сенатора при общении с населением заставляет посмотреть на свою производственную деятельность несколько с другой стороны. И порой, возвращаясь из регионов, на своих производственных совещаниях коллегам говорить, что мы порой упускаем за выполнением своих производственных показателей, экономических, финансовых то, собственно, для чего мы это все делаем. Делаем это все для людей. Вот эту эмоциональность, с которой люди порой высказывают свое отношение, порой мы несколько упускаем. Это очень важно сегодня, особенно в сегодняшней ситуации – добиться того результата, который нужен как для экономики страны, так и для жителей регионов. Какие дорожные вопросы помогают решить? Никита Рачиловский:

Какие дорожные вопросы вам приходилось решать и как часто граждане обращаются к вам с подобными вопросами?

Владимир Матвеев:

Можно привести ряд примеров, учитывая то, что я избран от четырех районов Витебской области: Поставский, Браславский, Миорский и Шарковщинский, а также, учитывая специфику нашей работы, мы выполняем работу (в отличие от республиканской дорожной сети) на всех подъездах населенных пунктов, а это сотни объектов в год. И здесь нельзя выделить финансово значимые объекты, как мы видим, открытие больших мостовых сооружений, участков дорог, тем не менее эти объекты важны для людей, населения. И можно привести ряд примеров, которые говорили о важности выполнения этой работы. Ну, допустим, Браславский район, агрогородок Друя. Городок со своей историей, интересной историей, приграничный. Буквально на другом берегу реки Западная Двина границы Латвии. И очень интересно даже общение, когда жители Беларуси, Латвии могут путем прямой связи через реку пообщаться с тобой и поздороваться, сказать нормальные слова, пожелать чего-то хорошего. Представитель сельского совета, проведя такой маленький экскурс на первое встрече в этом агрогородке, очень скромно спросил: возможно ли устройство тротуаров в центре поселка. Здесь надо отдать должное, что школа, Дом культуры, церковь и костел находятся вот в этом ядре. И, конечно же, мы активно включились. В этом же году сразу выполнили эту просьбу и на следующий год продолжили эту работу. Уже в последующем приезжаю, конечно, было очень приятно видеть, как по этому тротуару в условиях безопасности проходят жители, особенно школьники. И вот такая, казалось бы, маленькая просьба, полученное удовлетворение от этого, конечно, огромное. «В нашей стране довольно-таки развитая транспортная структура» Никита Рачиловский:

Дороги образно называют связующими артериями государства. Так ли это и насколько важно дорожное хозяйство для экономики и повседневной жизни наших гражданин?

Владимир Матвеев:

В нашей стране довольно-таки развитая транспортная структура, которая позволяет работать на экономику страны, но географическое положение, историко-культурное наследие позволяют развивать как транзитные составляющие нашей республики, так и очень важную для нашей страны туристическую составляющую. Надо отметить, что через Беларусь проходит два трансъевропейских коридора – «Восток-Запад» и «Юг-Север» – в состав которых входят 13 автомагистралей. Плотность автомобильных дорог Республики Беларусь составляет 419 километров дорог на 1 тысячу квадратных километров. И надо отметить, что это одна из самых значительных плотностей по этому показателю в странах СНГ. Да, мы несколько отстаем от стран Западной Европы, но это количественное составляющее вполне достаточное. И основной проблемой, которую сегодня необходимо решить, – улучшить качество существующей сети. Для этого мы работаем в плане выполнения заданий по осуществлению государственных программ. «Дороги Беларуси» – план на пятилетку в Витебской области выполнят раньше Никита Рачиловский:

В стране реализуется государственная программа «Дороги Беларуси». Расскажите, насколько она выполнена, что еще предстоит сделать, например, в Витебской области?

Владимир Матвеев:

В 2016 году на открытии второй кольцевой дороги глава нашего государства Александр Григорьевич Лукашенко обратил внимание и поручил посмотреть на местные автомобильные дороги и разработать программу. Программа была разработана, это была первая программа 2017-2022 годов. Она была выполнена в том числе и Витебской области. Глядя на результат этой программы, было принято решение главой государства продолжить эту работу. И таким образом была разработана, и сейчас мы активно работаем над выполнением задач, поставленных программой «Дороги Беларуси» на 2021-2025 годы. Я скажу, что прогнозный показатель на бюджет на 2024 год и практически удвоение финансового ресурса, выделяемого на дороги в 2024 году, позволят нам выполнить пятилетнюю программу первоначальную практически в следующем году за четыре года. И это внесет значительный вклад в улучшение транспортной составляющей нашей республики. «Непростые погодные условия показали характер дорожников» Никита Рачиловский:

В последние дни осени и первые дни зимы погода решила показать нам свой характер. Как выстроена система реагирования дорожных служб на погодные условия?