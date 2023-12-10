Сходка уголовников – что известно о конференции беглых в Киеве? Подробности от белорусских спецслужб

События в Украине служат питательной средой для того, чтобы всколыхнуть ситуацию и в нашей стране. На неделе белорусские спецслужбы поделились информацией о проведении сверхсекретной сходки в Киеве, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но конспирация провалилась, как и озвученные планы.

Наши беглые в Украине обсуждали варианты вооруженного переворота в Беларуси. Понятно, что западные кураторы требуют от змагаров меньше слов и больше действий. Надо отрабатывать гранты, а не сидеть сложа руки. А порядок, стабильность в Беларуси для Запада до сих пор как кость в горле, и с этим надо срочно что-то делать. А что делать и как? В Украине отработали целый спектр возможных сценариев. Но ничего хорошего из этого не вышло. А вот Киев не перестает удивлять своей активностью в отношении Беларуси. Наш корреспондент Константин Герцев продолжит.

То ли очередной «сабантуй», то ли уже новогодний корпоратив. Взглянув на первые кадры сходки белорусской оппозиции в Киеве, признаемся, большинство журналистов иначе и не подумало. По крайней мере, физиономии всем известных личностей с алкогольным пристрастием – этому явное подтверждение. Но шло время, а с ним и факты, которые заставили разложить ситуацию под другим углом.

Олег Волошин, экс-народный депутат Украины:

Я не знаю, кто до сих пор удивляется, потому что Киев сегодня – площадка более враждебных для Союзного государства сил, естественно, с учетом спецоперации и так далее, чем, например, Вильнюс или Варшава. К сожалению. Не о народе говоря, политическая система давно не братская, настрой крайне негативный. Украинские спецслужбы на людей, которые ездят в Беларусь, смотрят с не меньшим подозрением, допрашивают с не меньшим пристрастием, чем людей, которые ездят в Россию.

Конец ноября. На входе в здание Академии наук Украины несколько людей в штатском с каким-то пристрастием досматривают входящих туда людей и что-то непоколебимо разъясняют. Как станет известно позже, требование безопасности, точнее, запрет на использование гаджетов и несогласованную фото- и видеосъемку, даже место встречи изменили чуть ли не в последний момент. Но остаться инкогнито им все равно не удалось. В распоряжении Минска аудиозапись всей конференции «Шлях да волі» – так обозвали беглые еще одну попытку консолидироваться, конечно, за чужой счет.

Полина Бродик, координатор Free Belarus Сenter:

Нам стоит пересмотреть белорусско-украинские отношения. Раз и навсегда миф про «братские народы», про «три сестры» разрушить и отказаться от него. Это должна быть политика добрососедства между Беларусью и Украиной. Как будто по заранее намеченному плану все внимание перешло к бойцам полка Калиновского. Боевики этой террористической группировки и заняли большинство мест участников так называемой конференции. Говорить об этих личностях много не будем, отметим, что на каждого из них в Беларуси не одно уголовное дело, причем не только за события 2020-го.

Субъекта политического я не вижу. Я вижу перечисленных всех этих «замечательных» демократических сил. Но почему я считаю, что он [штаб – прим. ред.] должен быть на базе полка? Давайте смотреть правде в глаза: ни один политический рух сам по себе ничего в Беларуси не изменит. И даже все вместе вы не измените без вооруженной руки.

Реплику пока неопознанного боевика подхватывает замкомандира полка Вадим Рыбанчук. Личность не менее интересная – агент СБУ в руководстве подразделения, подчиненного Министерству обороны Украины. Представители и тех, и других также в зале.

Вадим Кабанчук, заместитель командира полка Калиновского:

Этот режим, который является производным «рашистского» режима Путина, он никогда не пойдет по своей воле. Поэтому, белорусы, как в песне Высоцкого, готовьте руки к рукопашной, без этого не обойдется! После таких нарративов невольно вспоминаешь банду террориста Автуховича, захват в начале СВО белорусских дальнобойщиков, десятки попыток диверсий на железнодорожных путях и уничтожения военной инфраструктуры. А как же засланные агенты СБУ Бородий и Куликов? Только в 2023 году наши силовики обезвредили до 40 резидентов украинских спецслужб. И судя по составу конференции, официальный Киев политику эскалации сворачивать не намерен.

Сергей Соболев, народный депутат Украины:

На Западе хотят организацию, которая может нести ответственность. И это полк К. Калиновского. Ответственность не дают. Я не могу никому дать ответственность, ответственность надо прийти и взять. Это нагло, это сильно, это с оружием! Войска Украины могут вторгнуться в Беларусь под видом «освободительной операции» – ветеран контрразведки КГБ. Профессиональный политик Соболев, явно войдя в кураж, чуть ли не поэтапно распланирует захват власти в Беларуси и все, что будет после. Конечно, за основу взял школу украинского Майдана.

Сергей Соболев:

Декоммунизация должна быть обязательным условием. У нас не верили, а мы поняли, что это тянет нас в прошлое. И без этого шага мы не будем идти вперед. А дальше люстрация, и не стоит бояться этого. Да, люстрация, без сомнений, но люстрация очень жесткая. Для пущей убедительности идея должна уйти в массы. С трибуны речь толкали и беглый ксендз Борок, и заокеанский координатор покушения на Президента Щигельский, «киберпартизанка» Шеметовец также не осталась в стороне, даже якобы белорусскую диаспору в Украине пригласили.

Светлана Шатилина, член «Белорусской диаспоры» в Украине:

Почему белорусы не понимают, что поехать в Россию – это позор? Кто-то может эти месседжи сделать или нет? Покупать российские товары – это позор! Почему российские туристы ездят в Беларусь? Почему их там приветствуют? Это от кого зависит?

Юлиана Шеметовец, пресс-секретарь «Киберпартизан»:

Не будет воевать Франция против Российской империи. Это сейчас делает Украина, которая тоже защищает Европу. А в прошлом и сейчас это также делают белорусы. Это балтийские страны, Польша. Поэтому мы понимаем важность создания Балтийско-черноморского союза. Тот самый Балтийско-черноморский союз – вековая мечта руководства Польши, которую так стремится воплотить Дуда – еще один подельник Зеленского. И ведь действительно, кто-то же дал команду разрозненным беглым из Вильнюса, Варшавы и самого Киева повстречаться вновь.

Алексей Захаров, генерал-майор, ветеран контрразведки КГБ Беларуси:

Я думаю, что они не только понимают, но даже несколько опасаются этого реструктурирования, потому что их заставят заниматься не милитаристической оппозиционной деятельностью. Они будут вовлечены в процесс войны. Они это чувствуют, поэтому очень неохотно ставят подписи под документом. Как частные лица, а не как руководители партии.