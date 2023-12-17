Самые активные участники КПБ примут участие в выборах депутатов. Какие цели у партийцев?

Новости Беларуси. Своих претендентов определила сегодня, 17 декабря, Коммунистическая партия Беларуси. Для участия в выборах политическое объединение выдвинет более 50-ти человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это пул самых активных участников КПБ. Средний возраст кандидатов – 48 лет. В числе тех, у кого есть шансы заняться парламентской деятельностью, 14 женщин.

Компартия предлагает комплекс мер, направленных на модернизацию структуры экономики, внедрение высокотехнологичных производств, поддержку молодежи и ряд других. КПБ выступает за органичный синтез достижений советского периода и современности. А главной задачей партия определяет укрепление и развитие социально-ориентированного государства.

КПБ определила своих кандидатов в депутаты – для участия в выборах выдвинет более 50-ти человек. Подробности .

Николай Волович, заведующий отделом идеологической работы Центрального комитета Компартии Беларуси:

Мы поддерживаем тот курс, который проводит глава белорусского государства. Кроме того, мы выступаем за сохранение тех достижений, которые Беларусь завоевала и в годы социалистического строительства, и, конечно же, в годы суверенной независимой Беларуси.

Напомним, единый день голосования пройдет 25 февраля впервые в истории нашей страны. Избирателям предстоит определить депутатов всех уровней – от нижней палаты парламента до местных советов.