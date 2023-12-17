«Я там погибала». История белоруски, которая после событий 2020-го оказалась в Польше
Никто не скрывал, что Варшава всеми силами пыталась и до сих пор пытается раскачать обстановку в нашей стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вспомнить хотя бы выборы 2020 года в нашей стране, когда из Польши поступали призывы к свержению власти, а многие беглые нашли там укрытие. Но время показало, что жизнь мигранта в ЕС далека от того идеала, который рисуют в глазах белорусов.
Мы встретились с Татьяной Соболь, которая участвовала в протестах в 2020-м, могла остаться в Польше, чтобы избежать наказания в Беларуси, но встала на путь возвращения. В этом ей помогла специальная комиссия, которая продолжает работу до 31 декабря уходящего года.
Татьяна Соболь:
Я не перекрывала движение, а вышла на проезжую часть сфотографироваться. Все было как-то интересно и ново, потому что было как-то красиво для меня. Было необычно и выглядело как праздник.
Как попалась на «красивую картинку» в 2020-м
Ольга Коршун, ведущая:
То есть вы выходили на протесты. А что вы там делали, каково ваше участие?
Татьяна Соболь:
Во-первых, посмотреть на красивых людей. Я не знаю, может, это смешно, слушать мои слова, но я говорю искренне. Потому что так оно и есть. Там красивая была картинка. И я в ней участвовала именно своим нарядом, выходом. У меня были сердечки. Для меня это было как карнавал.
Ольга Коршун:
Все равно. 20-й год, вы же взрослый человек, у вас хорошая семья, у которой высокий уровень достатка, ваш муж занимается бизнесом, прекрасные дети. Что вас толкнуло пойти прямо в это пекло?
Татьяна Соболь:
Я сейчас осознала, что это был легкомысленный поступок. Думаю, он произошел от незнания каких-то вещей, которые происходят в государстве, вокруг обстоятельств политических. Потому что я была, как сейчас все говорят, аполитична. Поэтому, наверное, порыв в душе какой-то. И я понимаю, что это очень плохой поступок. Белорусы всегда держались друг друга вместе, в данный момент у нас получилось такое рассоединение и мы все страдаем. Сейчас я понимаю, нельзя было этого делать.
Ольга Коршун:
Так понимаю, что вы уехали потом из страны. Куда и почему?
Татьяна Соболь:
Я жила со страхом. Приходила информация, что людей постоянно ищут, тех, кто ходил. И я все время, 3 года, жила со страхом.
Как оказалась в Польше и ждут ли там белорусов?
Ольга Коршун:
И вы на некоторое время уехали в Польшу к дочери?
Татьяна Соболь:
Я поехала в Польшу к дочке этим летом погостить и узнала о том, что меня ищут, и побоялась вернуться.
Ольга Коршун:
Ваша дочь как там устроилась? Заняла какую-то высокооплачиваемую должность, получила бесплатно высшее образование? Как проходит ее жизнь там? Она такая легкая, благодатная, как нам пытаются это объяснить, представить, или все-таки все не так?
Татьяна Соболь:
Она год там находится, не нашла себе работу. Наше образование высшее, которое она имеет, там не подходит, и в данный момент живет на зарплату мужа.
Ольга Коршун:
Как вообще поляки относятся к белорусам, которые приезжают в Польшу и создают определенную конкуренцию им? Это чувствуется в обществе?
Татьяна Соболь:
Там очень сложно, очень большая конкуренция. Понятно, что наших белорусов сейчас там не очень. По той простой причине, что тоже есть сложности, им надо помочь в первую очередь Украине.
Ольга Коршун:
И самим себе.
Татьяна Соболь:
Да, конечно.
«Остаться там – не мой путь». Почему решила вернуться и реакция близких
Ольга Коршун:
Вы хоть и не долгий период, но все-таки находились в стране Европейского союза, и мы в том числе из Польши, той же Литвы слышим, как некоторые деятели призывают вводить против нас санкции. Чтобы у нас закрывались предприятия, заводы, чтобы остановилась в первую очередь экономическая жизнь. Чтобы наши люди не получили зарплаты, им не на что был кормить детей. У нас закрываются погранпункты. Как вы сейчас, и с высоты своих прожитых лет, и того опыта, который появился, оцениваете такие призывы.
Татьяна Соболь:
Это только делает хуже и людям, которые находятся в этой стране, и людям, которые уехали. Все равно на всех идет большое давление. И я бы не советовала им этого делать.
Ольга Коршун:
Как вы узнали о комиссии, которая работает с обращениями людей, которые хотят вернуться в нашу страну?
Татьяна Соболь:
Мне попадалась в интернете информация, выскакивали маленькие ролики, в которых была информация, что можно обратиться. Потому что я искала варианты, чтобы вернуться в страну, потому что хочу жить в своей стране, она мне близка. Моя семья страдала, и я без нее не могла. Поэтому путь остаться там – не мой путь.
Ольга Коршун:
Сложно было решиться на такой шаг, чтобы вернуться? Вы долго думали, размышляли над этим?
Татьяна Соболь:
Когда поняла, что у меня есть какой-то шанс, потому что я там просто погибала, оттого что была долгая депрессия. Пошли пятна по телу – психосоматика, видно – и никак не проходили. Я понимаю, что просто погибаю, потому что сама себя съедаю. И близким тоже очень тяжело. И я приняла решение. Это бесповоротно, подумала, что если будет какое-то наказание, которое мне надо пройти, я просто готова.
Ольга Коршун:
Как ваша семья, близкие родственники относятся к такому решению – вернуться на Родину?
Татьяна Соболь:
Они только за, потому что мое решение – это мое решение. И они, конечно, беспокоятся обо мне, волнуются. Это следующий этап, но я им объяснила, что должна его пройти.
Ольга Коршун:
Вы вообще осознали, что могли потерять, какую страну могли потерять и в какой стране вы могли оказаться? Если отбросить всю эту мишуру, эмоции, чем был окутан тот период, что для вас сейчас наивысшая ценность в этой стране?
Татьяна Соболь:
Спокойствие, потому что смотришь, что происходит в других странах, и боишься, чтобы не было у нас такого. Я имею в виду войну в Украине.