«Я там погибала». История белоруски, которая после событий 2020-го оказалась в Польше

Никто не скрывал, что Варшава всеми силами пыталась и до сих пор пытается раскачать обстановку в нашей стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вспомнить хотя бы выборы 2020 года в нашей стране, когда из Польши поступали призывы к свержению власти, а многие беглые нашли там укрытие. Но время показало, что жизнь мигранта в ЕС далека от того идеала, который рисуют в глазах белорусов. Мы встретились с Татьяной Соболь, которая участвовала в протестах в 2020-м, могла остаться в Польше, чтобы избежать наказания в Беларуси, но встала на путь возвращения. В этом ей помогла специальная комиссия, которая продолжает работу до 31 декабря уходящего года.

Татьяна Соболь:

Я не перекрывала движение, а вышла на проезжую часть сфотографироваться. Все было как-то интересно и ново, потому что было как-то красиво для меня. Было необычно и выглядело как праздник. Как попалась на «красивую картинку» в 2020-м Ольга Коршун, ведущая:

То есть вы выходили на протесты. А что вы там делали, каково ваше участие? Татьяна Соболь:

Во-первых, посмотреть на красивых людей. Я не знаю, может, это смешно, слушать мои слова, но я говорю искренне. Потому что так оно и есть. Там красивая была картинка. И я в ней участвовала именно своим нарядом, выходом. У меня были сердечки. Для меня это было как карнавал. Ольга Коршун:

Все равно. 20-й год, вы же взрослый человек, у вас хорошая семья, у которой высокий уровень достатка, ваш муж занимается бизнесом, прекрасные дети. Что вас толкнуло пойти прямо в это пекло?

Татьяна Соболь:

Я сейчас осознала, что это был легкомысленный поступок. Думаю, он произошел от незнания каких-то вещей, которые происходят в государстве, вокруг обстоятельств политических. Потому что я была, как сейчас все говорят, аполитична. Поэтому, наверное, порыв в душе какой-то. И я понимаю, что это очень плохой поступок. Белорусы всегда держались друг друга вместе, в данный момент у нас получилось такое рассоединение и мы все страдаем. Сейчас я понимаю, нельзя было этого делать. Ольга Коршун:

Так понимаю, что вы уехали потом из страны. Куда и почему? Татьяна Соболь:

Я жила со страхом. Приходила информация, что людей постоянно ищут, тех, кто ходил. И я все время, 3 года, жила со страхом. Как оказалась в Польше и ждут ли там белорусов? Ольга Коршун:

И вы на некоторое время уехали в Польшу к дочери? Татьяна Соболь:

Я поехала в Польшу к дочке этим летом погостить и узнала о том, что меня ищут, и побоялась вернуться.

Ольга Коршун:

Ваша дочь как там устроилась? Заняла какую-то высокооплачиваемую должность, получила бесплатно высшее образование? Как проходит ее жизнь там? Она такая легкая, благодатная, как нам пытаются это объяснить, представить, или все-таки все не так? Татьяна Соболь:

Она год там находится, не нашла себе работу. Наше образование высшее, которое она имеет, там не подходит, и в данный момент живет на зарплату мужа. Ольга Коршун:

Как вообще поляки относятся к белорусам, которые приезжают в Польшу и создают определенную конкуренцию им? Это чувствуется в обществе? Татьяна Соболь:

Там очень сложно, очень большая конкуренция. Понятно, что наших белорусов сейчас там не очень. По той простой причине, что тоже есть сложности, им надо помочь в первую очередь Украине. Ольга Коршун:

И самим себе.

Татьяна Соболь:

Да, конечно. «Остаться там – не мой путь». Почему решила вернуться и реакция близких Ольга Коршун:

Вы хоть и не долгий период, но все-таки находились в стране Европейского союза, и мы в том числе из Польши, той же Литвы слышим, как некоторые деятели призывают вводить против нас санкции. Чтобы у нас закрывались предприятия, заводы, чтобы остановилась в первую очередь экономическая жизнь. Чтобы наши люди не получили зарплаты, им не на что был кормить детей. У нас закрываются погранпункты. Как вы сейчас, и с высоты своих прожитых лет, и того опыта, который появился, оцениваете такие призывы. Татьяна Соболь:

Это только делает хуже и людям, которые находятся в этой стране, и людям, которые уехали. Все равно на всех идет большое давление. И я бы не советовала им этого делать. Ольга Коршун:

Как вы узнали о комиссии, которая работает с обращениями людей, которые хотят вернуться в нашу страну? Татьяна Соболь:

Мне попадалась в интернете информация, выскакивали маленькие ролики, в которых была информация, что можно обратиться. Потому что я искала варианты, чтобы вернуться в страну, потому что хочу жить в своей стране, она мне близка. Моя семья страдала, и я без нее не могла. Поэтому путь остаться там – не мой путь. Ольга Коршун:

Сложно было решиться на такой шаг, чтобы вернуться? Вы долго думали, размышляли над этим?