Связались с сестрой боевика полка Калиновского: если бы он не был в Польше, вряд ли бы туда попёрся

В начале СВО Запад надеялся, что Россия полностью ослабнет в результате боевых действий и сдаст позиции в регионе, что откроет пути подступа к Китаю, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но уже сейчас понятно, план провалился. Но Украина из последних сил пытается еще всплыть, демонстрируя свою решительность. И в потугах безысходности прибегает к радикальным мерам. Сравнять всех и вся призывали и на недавней сходке беглой оппозиции в Киеве. Политические лозунги о консолидации в борьбе с Президентом Лукашенко быстро сменили на реальные угрозы в адрес всего белорусского народа. Сходка уголовников – что известно о конференции беглых в Киеве? Подробности от белорусских спецслужб.

Неизвестным этот боевик был точно не для КГБ. Время срывать маски, и не потому что он особенный, он среднестатистический, как погрешность, только террорист. Знакомьтесь, Андрей, он же Анджей Корсак, 54 года, уроженец Новополоцка. Судя по странице в соцсети, волну «перемен», особо не захлебываясь, встретил в Польше, а с началом СВО перебрался в Украину.

Алексей Крутилин, психолог, профайлер, автор курсов:

У них своя картина мира. И чаще всего она была обусловлена неблагополучными какими-то моментами с детства. Возможно, его в детстве буллили (модное ныне слово). Был, если говорить по-простому, чушпаном, если говорить про сериал, который вышел в России. Не принятый в социум, в общество. И в данный момент времени в военных действиях он нашел способ некой реализации для себя, цель, смысл жизни. Как и у большинства боевиков полка Калиновского, у Андрея Корсака в Беларуси родственники, которых перспектива боевых действий за порогом дома, поверьте, не радует. В одной из деревень Витебской области мы нашли его сестру. Точное имя и геолокацию по тем же соображениям безопасности мы не указываем, лишь голос как гарант достоверности.

Сестра боевика полка Калиновского:

Если бы он не был в Польше, вряд ли бы он туда поперся. Честно скажу. Но так как он был в Польше, как он мне говорил, что его какие-то друзья туда поехали какие-то ребята, как он там оказался. Я говорю: Анджек, я противница этого. Я ему это озвучила по телефону, единственный раз, когда мы говорили, когда я сказала: я против. Если бы мама была наша жива, она бы это не пережила. За 20 минут разговора сестра боевика Корсака не раз повторила, связь с братом поддерживает, но лишь из родственных побуждений, в передряги политические ввязываться не собирается.