Беларусь стала участником ЭКСПО «Китай – Евразия». С чем пожаловали?

Белорусы отправились в Урумчи, где прошла международная выставка «Китай – Евразия». Для нашей страны это не просто имиджевый проект, а чистая аналитика и точный расчет. Только за 2025 год объем белорусского экспорта в этот китайский регион вырос в 15 раз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

140 тысяч квадратных метров – это ЭКСПО «Китай – Евразия», что в эти дни проходит в Урумчи. Для понимания масштабов, это больше, чем площадь Эрмитажа. Даже опытные экскурсоводы не осилят музей за одни сутки. Так и в Китай инвесторы со всей планеты приехали на несколько дней, чтобы задать тон мировому бизнесу, познакомиться с технологиями, обрести контакты и подписать контракты. В поисках новых партнеров здесь и Беларусь. Наш национальный павильон уже традиционно покоряет: от местных деликатесов до кондитерских сладостей. Значительная доля белорусского экспорта в Китай отведена продуктам питания. На этом азиатском рынке Беларусь – второй поставщик рапсового масла, шестой – молочной сыворотки и сухого молока. Беларусь принимает участие в международной выставке в Китае.

Влада Родовская, корреспондент:

Всегда ажиотаж на выставках вызывает белорусская кухня. Это традиция, обычай, и неизменно она на ЭКСПО «Китай – Евразия». Здесь для посетителей устроили масштабную дегустацию. Чем в этот раз будем удивлять гостей? Антон Каленик, шеф-амбассадор белорусских экспозиций ЭКСПО «Китай – Евразия»:

Будем нашими традициями угощать. Будут и драники, и сырники, и сейчас сделаем пончики творожные. Будем покорять сердца всего мира.

Беларусь и Китай поэтапно расширяют маршруты для взаимных посещений, но предела совершенству, как известно, нет. В этом году акцент на национальные парки. Тишина заповедных зон, дикие природные места.

Валерия Дубоенко, помощник директора республиканского унитарного предприятия «Президент-отель»:

Мы предлагаем охоту, рыбалку, предлагаем посмотреть окрестности Беловежской пущи, невероятно красивая природа, красивые животные. Отведать дичь и провести время с семьей.

Маршрут для туристов построен, хотя это не всегда просто, как и нелегко производителям зайти на китайский рынок. Жесткая конкуренция, определенные культурные барьеры. Например, обычная шоколадка может прийтись по вкусу на севере страны, но остаться незамеченной на юге. Такую географию в рецепте поставок учитывать тоже нужно, а еще подстраиваться под потребителя, но не потерять свое, отличительное.

Сергей Трибой, заместитель генерального директора кондитерской фабрики:

С одной стороны, как все говорят, полтора миллиарда потребителей, с другой, естественно, у них совершенно другие привычки потребления. Любая кондитерка, которую мы бы сюда поставляли, для них очень сладкая. Нужно разрабатывать какие-то дополнительные вкусы. Кроме китайской компании – компании, которая зарегистрирована в Китае, никто не может нормально дистрибутировать здесь. Поэтому нужно найти надежного партнера, который будет искать не только деньги, которые он заработает сегодня, но и будущие перспективы.