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Нотные рукописи и инструменты – что можно увидеть на выставке в Витебске, посвящённой Мулявину?

11 июля 2024 17:58
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В эти дни в Витебском областном краеведческом музее гости фестиваля могут увидеть наследие великого маэстро, выдающегося музыканта и композитора Владимира Мулявина, отца «Песняров».

Нотные рукописи и инструменты – что можно увидеть на выставке в Витебске, посвящённой Мулявину?-1

Татьяна Старинская, директор Витебского областного краеведческого музея:
Выставки, посвященной «Песнярам», у нас еще не было, тем более лидеру Мулявину. Это легенда, глыба, имя его знают все. «Песняры» – это мировые хиты. Беларусь всегда гордилась. Мы хотели как раз таки в рамках музыкального фестиваля представить такую выставку с музыкальным уклоном.

Нотные рукописи и инструменты – что можно увидеть на выставке в Витебске, посвящённой Мулявину?-4

Артемий Василевич, заведующий экспозиционно-выставочным отделом Витебского областного краеведческого музея:
Сложно представить себе фестивальный Витебск без творчества ансамбля, который давно уже стал не просто визитной карточкой Беларуси, а нашим настоящим историко-культурным, духовным наследием. Буквально с первых фестивалей «Песняры» приезжали на площадки, давали свои концерты. При жизни Мулявина это было практически ежегодно, они не пропускали фестивали. Конечно, здесь, в витринах, представлены оригинальные виниловые пластинки из частных коллекций, Музея Мулявина, фондов Витебского областного краеведческого музея, на которых появляются впервые те песни, которые мы знаем, поем.

Подробности в видео.

# Выставка # общество # Татьяна Старинская # Артемий Василевич # Валерия Яскевич

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