Нотные рукописи и инструменты – что можно увидеть на выставке в Витебске, посвящённой Мулявину?

Татьяна Старинская, директор Витебского областного краеведческого музея: Выставки, посвященной «Песнярам», у нас еще не было, тем более лидеру Мулявину. Это легенда, глыба, имя его знают все. «Песняры» – это мировые хиты. Беларусь всегда гордилась. Мы хотели как раз таки в рамках музыкального фестиваля представить такую выставку с музыкальным уклоном.

Артемий Василевич, заведующий экспозиционно-выставочным отделом Витебского областного краеведческого музея:

Сложно представить себе фестивальный Витебск без творчества ансамбля, который давно уже стал не просто визитной карточкой Беларуси, а нашим настоящим историко-культурным, духовным наследием. Буквально с первых фестивалей «Песняры» приезжали на площадки, давали свои концерты. При жизни Мулявина это было практически ежегодно, они не пропускали фестивали. Конечно, здесь, в витринах, представлены оригинальные виниловые пластинки из частных коллекций, Музея Мулявина, фондов Витебского областного краеведческого музея, на которых появляются впервые те песни, которые мы знаем, поем.