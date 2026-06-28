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Белорусские аграрии рассчитывают собрать 11,5 млн тонн зерна – как идет подготовка к уборочной

28 июня 2026 17:07
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Обратный отсчет до старта уборочной кампании объявили в Гродненской области. В облисполкоме детально проанализировали готовность каждого района. Задача – оперативно и без потерь собрать 2,5 миллиона тонн зерна, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

К массовой жатве регион приступит в начале июля, а старт дадут южные районы с уборки озимого ячменя. На линейке готовности свыше 65 % парка машин, а общая группировка сил составит около 4,5 тысячи механизаторов.

Белорусские аграрии рассчитывают собрать 11,5 млн тонн зерна – как идет подготовка к уборочной-2

– Как идет подготовка техники? 
– На сегодняшний день у нас готовы два комбайна.
– Должна быть к 1 июля готова. Вы успеете это сделать? 
– Должны успеть.

Белорусские аграрии рассчитывают собрать 11,5 млн тонн зерна – как идет подготовка к уборочной-4

Два комбайна готовы, еще три уже в ремонте. А ведь всего две недели назад в Совхозе имени Машерова Сенненского района зерноуборочные машины даже не были сняты с хранения. Успеет ли хозяйство подготовить технику должным образом к уборочной кампании? Замечание от госконтроля стало стимулом пошевелиться. 

Белорусские аграрии рассчитывают собрать 11,5 млн тонн зерна – как идет подготовка к уборочной-6

Своих рук на мехдворе не хватает, поскольку все механизаторы в полях. Полным ходом идет укос трав. Плечо хозяйству подставили местные заводы и организации. Выручают и пять трактористов-иностранцев, которые приехали работать в Беларусь из Туркменистана.

Андрей Мартюченко, заместитель директора по механизации Совхоза имени Машерова:
Механизаторов чувствовался недостаток, поэтому пришлось привлекать иностранных граждан. Хотя они работают неплохо.

Помогать в уборочной совхозу будут военнослужащие, работники местных предприятий. Ожидают и четырех молодых специалистов из колледжа. Практика взаимовыручки в Сенненском районе налажена, ведь убирать хлеб для страны – дело общее.

Белорусские аграрии рассчитывают собрать 11,5 млн тонн зерна – как идет подготовка к уборочной-8

Сергей Командышко, главный специалист управления сельского хозяйства и продовольствия Сенненского райисполкома:
Семь человек мы будем привлекать из сторонних организаций. На сегодняшний день на территории района имеется 39 комбайнов, из них 24 готовы. По всем зерноуборочным комбайнам имеются комбайнеры, каждый закреплен приказом по хозяйству.

В Витебской области не хватает около полутысячи комбайнеров. Решать кадровый вопрос будут неотлагательно, иначе можно просто потерять зерно.

Белорусские аграрии рассчитывают собрать 11,5 млн тонн зерна – как идет подготовка к уборочной-10

Ольга Сецко, заместитель начальника управления контроля за работой агропромышленного и природоохранного комплексов КГК Витебской области:
Сельхозорганизациями не обеспечивается планомерный ремонт зерноуборочных комбайнов. На 22 июня их готовность составляла порядка 56 %. При этом постановлением Совета министров Республики Беларусь готовность зерноуборочных комбайнов должна быть обеспечена на уровне 95 % к 8 июля. Им было указано на необходимость усиления темпов работы по подготовке комбайнов.

Белорусские аграрии рассчитывают собрать 11,5 млн тонн зерна – как идет подготовка к уборочной-12

Если у северного региона есть зазор перед стартом, уборку планируют с середины июля, то на западе уже готовность номер один. Четыре ряда семян в колосе – особенность этого урожайного сорта озимового ячменя. Правда, по весне за эту культуру агрономам пришлось поволноваться. Малоснежная зима в районе заморозила часть посевов, пришлось пересевать яровым сородичем. Сегодня ячмень обоих сезонов радует глаз.

Белорусские аграрии рассчитывают собрать 11,5 млн тонн зерна – как идет подготовка к уборочной-14

Колос неплохой, вид на урожай очень даже достойный.

Чтобы сохранить каждое зернышко, уборку в СПК имени Деньщикова намерены организовать фрагментарно. А побороться есть за что. Рассчитывают на урожайность в 120 центнеров с гектара.

Подробнее в видео.

# Уборочная кампания

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