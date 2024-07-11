Беспрецедентная победа. Чем белорусские школьники удивили на Европейской географической олимпиаде

Беспрецедентная победа белорусских школьников. Учащиеся нашей страны взяли пять призовых мест на Европейской географической олимпиаде. В копилке медалей – три золотые. За победу наши ребята боролись с участниками из 11 стран – Болгарии, Чехии, Дании, Словении и других, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусские школьники завоевали 5 медалей на Европейской географической олимпиаде. Читать здесь.

Абсолютная победа с большим отрывом от соперников. Такой результат показал Николай Мисиюк – обладатель самого «сильного» золота Европейской олимпиады. Это его вторая попытка на международном уровне. За плечами огромный опыт участия в белорусских предметных состязаниях. Так что, задания олимпиады покорились легко. Даже самого сложного – практического блока.

Николай Мисиюк, учащийся гимназии №2 Бреста:

Мне нужно было описать причины того, что происходит в национальном парке, где происходила олимпиада (это национальный парк «Копаоник»). Там наблюдалась проблема усыхания лесов, и нужно было описать причины, а также влияние деятельности человека на природу в данной местности. Любовь к географии у меня где-то с 5-летнего возраста, когда мама начала мне покупать какие-то карты мира, атлас Беларуси, мне перед сном нравилось как-то листать все, смотреть на стену, где висела карта.

Приятный бонус победы – определенные льготы при поступлении. Однако полученный опыт намного ценнее. Ребятам пришлось соперничать с 200 участниками со всей Европы. Их победа стала настоящим праздником: почти у каждого в команде – медаль.