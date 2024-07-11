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В Мяделе сотрудники милиции патрулируют зоны отдыха на новых трициклах

11 июля 2024 17:43
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Быстро и эффективно. В Мяделе появились современные средства индивидуальной мобильности для патрулирования зон отдыха, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Мяделе сотрудники милиции патрулируют зоны отдыха на новых трициклах-1

На новеньких трициклах сотрудники милиции дежурят по двое. Преимущество современного транспорта очевидны: тихий, экономичный, быстрый и маневрированный. Что позволяет в случае необходимости вовремя добраться до места происшествия. Патрулирование обычно проводится во второй половине дня в будни и с утра до ночи в выходные. Когда в зонах отдыха больше всего людей.

В Мяделе сотрудники милиции патрулируют зоны отдыха на новых трициклах-4

Евгений Якимец, начальник отделения охраны правопорядка и профилактики ОВД Мядельского райисполкома:
В связи с тем, что наша территория является курортной, на территории нашего района более 10 официальных пляжей. Было предложено развивать электротранспорт, развивать современные технологии. Данная техника помогает нам оперативно реагировать на поступающие правонарушения, сообщения в местах массового отдыха. При задержании правонарушителя наряд связи работает с департаментом охраны и оперативно-дежурной службы, вызывает на подмогу патрульный автомобиль.

В Мяделе сотрудники милиции патрулируют зоны отдыха на новых трициклах-7

Одна из основных задач патрульно-постовой службы при дежурстве в зонах отдыха – предупреждение несчастных случаев на воде. А с такими средствами мобильности делать это можно гораздо быстрее и эффективнее.

# Милиция Беларуси # общество # Евгений Якимец # Новости Минска и Минской области

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