В Мяделе сотрудники милиции патрулируют зоны отдыха на новых трициклах

Быстро и эффективно. В Мяделе появились современные средства индивидуальной мобильности для патрулирования зон отдыха, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На новеньких трициклах сотрудники милиции дежурят по двое. Преимущество современного транспорта очевидны: тихий, экономичный, быстрый и маневрированный. Что позволяет в случае необходимости вовремя добраться до места происшествия. Патрулирование обычно проводится во второй половине дня в будни и с утра до ночи в выходные. Когда в зонах отдыха больше всего людей.

Евгений Якимец, начальник отделения охраны правопорядка и профилактики ОВД Мядельского райисполкома:

В связи с тем, что наша территория является курортной, на территории нашего района более 10 официальных пляжей. Было предложено развивать электротранспорт, развивать современные технологии. Данная техника помогает нам оперативно реагировать на поступающие правонарушения, сообщения в местах массового отдыха. При задержании правонарушителя наряд связи работает с департаментом охраны и оперативно-дежурной службы, вызывает на подмогу патрульный автомобиль.