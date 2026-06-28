Выращивание мака и конопли – под запретом! Как в Беларуси зачищают криминальный урожай?

В Беларуси продолжается специальная программа, в ходе которой сотрудники милиции мониторят и уничтожают посевы мака и конопли, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Их посев и выращивание в нашей стране запрещено. Нельзя даже для домашних пирогов и булочек. Если на то пошло, то их дешевле купить в магазине, чем платить штраф. Другие отговорки тоже не принимаются, по типу «мы так-то пшеницу посадили, но по непонятным и независящим от хозяина причинам здесь выросло 3 тонны мака».

Это, кстати, реальная история, которая произошла в Гродненской области. В Свислочском районе правоохранители обнаружили гектар мака. 54-летняя хозяйка участка пояснила, что не обработала землю должны образом и аленький цветочек взял свое. В любом случае в ландшафт пришлось внести кардинальные изменения. В целом, в МВД констатируют, что в последние годы уровень наркопреступности в Беларуси снижается, а основной акцент сместился на борьбу с синтетикой и интернет-магазинами. Тем не менее сырьевая база – мак и конопля – все еще пытается пустить корни. Что грозит нерадивым ботаникам и какие технологии помогают бороться с запрещенными плантациями – в рейд отправилась Анна Корольчук.

Пока на белорусских полях наливаются золотом хлеба, в укромных уголках зреет совсем другой «урожай». Токсичный – во всех смыслах слова. С таким борьбу ведут на корню. Это поле – вне закона. Больше двух гектаров, среди двухметровых кустов и заблудиться можно. Образцовый рост, но коноплю здесь специально никто не высаживал: опасное растение самовольно захватило земли и, судя по всему, покидать их без боя не планирует. Здесь комбайны уже бывали – только после проливных дождей плантация снова цветет и пахнет.

В этом и заключается сложность: уничтожить такие заросли – задача со звездочкой. Конопля – сорняк крайне живучий. Попадая в землю, его семена могут затаиться и дать побеги спустя многие годы. Именно поэтому косить и пахать нужно прямо сейчас, не теряя ни дня. Алексей Шашарук, начальник отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ОВД Гомельского райисполкома:

На данный момент на растении есть соцветия, но семян нет. То есть только цветы. В условном августе она уже созрела бы. Поэтому важно именно сейчас ее уничтожить, чтобы она не самозасевалась. Недавно этот участок передали в ведение сельхозпредприятия. Аграрии медлить не стали: отдавать землю сорной траве никто не собирается.